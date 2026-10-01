https://1prime.ru/20261001/moshenniki-873830724.html

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом правоохранителей

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом правоохранителей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом правоохранителей

Мошенники придумали новую многоуровневую схему для обмана россиян под видом правоохранителей, чтобы втереться в доверие, они называют свой "табельный номер" и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:17+0300

2026-10-01T01:17+0300

2026-10-01T01:17+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую многоуровневую схему для обмана россиян под видом правоохранителей, чтобы втереться в доверие, они называют свой "табельный номер" и предлагают проверить его на специальном сайте, где якобы есть данные всех работников органов, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Злоумышленники создали сеть сайтов вымышленных "Сервиса проверки федеральных госслужащих" и "Межведомственного портала идентификации", на которые направляют пользователей, когда звонят от имени правоохранительных ведомств. В ходе разговора преступники сообщают свой "табельный номер", который предлагают проверить на этих ресурсах", - говорится в сообщении. Отмечается, что фальшивые сайты предназначены для того, чтобы подтвердить легенду мошенника, который звонит от имени какого-либо ведомства. Если пользователь начинает сомневаться, что незнакомец – тот, за кого себя выдает, злоумышленник предложит набрать в поисковике название вымышленного сервиса. Так, фальшивые сайты предлагают "быстрый доступ к данным по табельному номеру" и позиционируются как "официальный сервис просмотра и обработки служебных сведений для уполномоченных сотрудников федеральных органов". На самом деле эти сайты предназначены для пользователей, которых мошенники уже обманули и хотят ввести в заблуждение еще сильнее. Функционал фальшивых сайтов предусматривает две возможности. Первая – ввести "табельный номер" и по нему получить некую информацию, состоящую из ФИО, должности, "рейтинга" и "даты приема". Вторая – загрузка документу по "одноразовому коду". Эксперты пояснили, что сценарий с фальшивыми сайтами сервиса появился как результат эволюции – схемы телефонного мошенничества постепенно усложняются. Для обмана потенциальной жертвы злоумышленники используют все больше инструментов и "действующих лиц". Преступники делают это, чтобы отключить критическое мышление человека. Задача преступников – убедить пользователя перейти по ссылке или назвать код из смс, а затем внушить ему, что такое действие может привести к непоправимым последствиям. За второй этап обмана отвечают мошенники, которые действуют от имени сотрудников правоохранительных органов. Эксперты F6 напоминают, что не стоит разговаривать с незнакомцами, вступать с ними в переписку в мессенджерах и переходить по ссылкам от неизвестных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия