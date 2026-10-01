https://1prime.ru/20261001/moskva-873828908.html
В Москве начинается поэтапная подача отопления
В Москве начинается поэтапная подача отопления - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Москве начинается поэтапная подача отопления
Поэтапная подача отопления в Москве начинается в четверг, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873828908.jpg?1790803337
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поэтапная подача отопления в Москве начинается в четверг, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первого октября в столице приступят к включению отопления. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней.
В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
В Москве начинается поэтапная подача отопления
Поэтапная подача отопления в Москве начинается в четверг
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поэтапная подача отопления в Москве начинается в четверг, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первого октября в столице приступят к включению отопления. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней.
В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности.