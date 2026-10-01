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В Москве начинается поэтапная подача отопления

В Москве начинается поэтапная подача отопления - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Москве начинается поэтапная подача отопления

Поэтапная подача отопления в Москве начинается в четверг, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поэтапная подача отопления в Москве начинается в четверг, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первого октября в столице приступят к включению отопления. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем - в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности.

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общество , москва, сергей собянин