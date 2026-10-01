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На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение

На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение - 01.10.2026, ПРАЙМ

На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение

Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы в четверг днем, сообщил столичный департамент транспорта. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:27+0300

2026-10-01T16:27+0300

2026-10-01T16:27+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы в четверг днем, сообщил столичный департамент транспорта. "Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту по направлению в центр", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе отметили, что движение также ограничено на улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной.

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