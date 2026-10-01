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На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение
На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение - 01.10.2026, ПРАЙМ
На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение
Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы в четверг днем, сообщил столичный департамент транспорта. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:27+0300
2026-10-01T16:27+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы в четверг днем, сообщил столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту по направлению в центр", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение также ограничено на улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной.
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бизнес, общество , россия, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
На ряде участков в центре Москвы временно закрыли движение
На Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту в центре Москвы закрыли движение
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы в четверг днем, сообщил столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту по направлению в центр", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение также ограничено на улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной.