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Названы города, через которые пройдет ВСМ Москва-Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Названы города, через которые пройдет ВСМ Москва-Минск
Названы города, через которые пройдет ВСМ Москва-Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ
Названы города, через которые пройдет ВСМ Москва-Минск
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Минск пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу, следует из материалов инфоцентра ВСМ,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:28+0300
2026-10-01T17:28+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
белоруссия
виталий савельев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Минск пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу, следует из материалов инфоцентра ВСМ, которые изучил корреспондент РИА Новости. Россия и Белоруссия в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. В информации инфоцентра указано, что длина ВСМ составит 715 километров. Время в пути – до 3 часов. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток планируется до 5,8 миллиона пассажиров в год. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал РИА Новости в июне 2025 года занимавший тогда пост вице-премьера РФ Виталий Савельев. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер, Рязань и Минск.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, белоруссия, виталий савельев
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЕЛОРУССИЯ, Виталий Савельев
17:28 01.10.2026
 
Названы города, через которые пройдет ВСМ Москва-Минск

ВСМ Москва — Минск пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Минск пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу, следует из материалов инфоцентра ВСМ, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Россия и Белоруссия в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск.
В информации инфоцентра указано, что длина ВСМ составит 715 километров. Время в пути – до 3 часов. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток планируется до 5,8 миллиона пассажиров в год.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал РИА Новости в июне 2025 года занимавший тогда пост вице-премьера РФ Виталий Савельев. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер, Рязань и Минск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГБЕЛОРУССИЯВиталий Савельев
 
 
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