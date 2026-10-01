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ВСМ Москва — Минск начнут строить после запуска первой такой трассы - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ВСМ Москва — Минск начнут строить после запуска первой такой трассы
ВСМ Москва — Минск начнут строить после запуска первой такой трассы - 01.10.2026, ПРАЙМ
ВСМ Москва — Минск начнут строить после запуска первой такой трассы
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск планируется после запуска первой такой трассы в России, сообщил Минтранс России. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:49+0300
2026-10-01T17:52+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
белоруссия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск планируется после запуска первой такой трассы в России, сообщил Минтранс России. Первым проектом ВСМ в России является дорога Москва - Санкт-Петербург. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Россия и Белоруссия в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. "Меморандум фиксирует переход проекта в практическую фазу – проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали... Приступить к строительству планируют после ввода первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении Минтранса. Россия и Белоруссия в 2028–2029 годах планируют утвердить финансово-экономическую модель высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск, сообщал инфоцентр ВСМ. Протяженность трассы составит порядка 700 километров. Время в пути – до 3 часов. Поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час, а прогнозируемый пассажиропоток составит до 5,8 миллиона человек в год. Министр транспорта РФ летом текущего года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил после ВСМ Москва - Санкт-Петербург следующими строить ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань и Москва - Минск. Глава Минтранса тогда спросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и пообещал направить соответствующую просьбу.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
17:49 01.10.2026 (обновлено: 17:52 01.10.2026)
 
ВСМ Москва — Минск начнут строить после запуска первой такой трассы

Минтранс: ВСМ Москва — Минск начнут строить после запуска первой такой трассы в России

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск планируется после запуска первой такой трассы в России, сообщил Минтранс России.
Первым проектом ВСМ в России является дорога Москва - Санкт-Петербург. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Россия и Белоруссия в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
"Меморандум фиксирует переход проекта в практическую фазу – проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали... Приступить к строительству планируют после ввода первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении Минтранса.
Россия и Белоруссия в 2028–2029 годах планируют утвердить финансово-экономическую модель высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск, сообщал инфоцентр ВСМ.
Протяженность трассы составит порядка 700 километров. Время в пути – до 3 часов. Поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час, а прогнозируемый пассажиропоток составит до 5,8 миллиона человек в год.
Министр транспорта РФ летом текущего года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил после ВСМ Москва - Санкт-Петербург следующими строить ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань и Москва - Минск. Глава Минтранса тогда спросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и пообещал направить соответствующую просьбу.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГБЕЛОРУССИЯВладимир Путин
 
 
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