https://1prime.ru/20261001/mvf-873869787.html

МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи

МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи - 01.10.2026, ПРАЙМ

МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной и ее партнерами размеры финансовой помощи Киеву, заявила в четверг официальный представитель организации... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:17+0300

2026-10-01T18:17+0300

2026-10-01T18:23+0300

финансы

мировая экономика

украина

киев

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873869787.jpg?1790868191

ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной и ее партнерами размеры финансовой помощи Киеву, заявила в четверг официальный представитель организации Джули Козак. "Мы ведем активные переговоры с властями Украины и их международными партнерами. Цель этих обсуждений - уточнить потребности Украины в финансировании и получить гарантии его предоставления, что необходимо для своевременного завершения пересмотров программы (помощи Киеву – ред.)", - сказала Козак журналистам. Она не стала называть конкретные цифры. По ее словам, размер дефицита финансирования на период после 2026 года будет зависеть от развития ситуации в ходе конфликта и от того, как украинские власти будут проводить реформы. Наряду с этим Козак отметила, что фонд ведет работу с тем, чтобы представить второй и третий обзоры программы помощи Украине к декабрю. "Наши специалисты работают над тем, чтобы представить на рассмотрение руководства фонда объединенный второй и третий обзоры к декабрю", - отметила она. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на предварительные оценки МВФ проинформировало, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, киев, мвф