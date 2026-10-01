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МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи - 01.10.2026, ПРАЙМ
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МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи
МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи - 01.10.2026, ПРАЙМ
МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи
Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной и ее партнерами размеры финансовой помощи Киеву, заявила в четверг официальный представитель организации... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:17+0300
2026-10-01T18:23+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
мвф
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной и ее партнерами размеры финансовой помощи Киеву, заявила в четверг официальный представитель организации Джули Козак. "Мы ведем активные переговоры с властями Украины и их международными партнерами. Цель этих обсуждений - уточнить потребности Украины в финансировании и получить гарантии его предоставления, что необходимо для своевременного завершения пересмотров программы (помощи Киеву – ред.)", - сказала Козак журналистам. Она не стала называть конкретные цифры. По ее словам, размер дефицита финансирования на период после 2026 года будет зависеть от развития ситуации в ходе конфликта и от того, как украинские власти будут проводить реформы. Наряду с этим Козак отметила, что фонд ведет работу с тем, чтобы представить второй и третий обзоры программы помощи Украине к декабрю. "Наши специалисты работают над тем, чтобы представить на рассмотрение руководства фонда объединенный второй и третий обзоры к декабрю", - отметила она. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на предварительные оценки МВФ проинформировало, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года.
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финансы, мировая экономика, украина, киев, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, МВФ
18:17 01.10.2026 (обновлено: 18:23 01.10.2026)
 
МВФ обсуждает с Украиной размер финансовой помощи

Козак: МВФ обсуждает с Украиной и ее партнерами размеры финансовой помощи Киеву

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной и ее партнерами размеры финансовой помощи Киеву, заявила в четверг официальный представитель организации Джули Козак.
"Мы ведем активные переговоры с властями Украины и их международными партнерами. Цель этих обсуждений - уточнить потребности Украины в финансировании и получить гарантии его предоставления, что необходимо для своевременного завершения пересмотров программы (помощи Киеву – ред.)", - сказала Козак журналистам.
Она не стала называть конкретные цифры. По ее словам, размер дефицита финансирования на период после 2026 года будет зависеть от развития ситуации в ходе конфликта и от того, как украинские власти будут проводить реформы.
Наряду с этим Козак отметила, что фонд ведет работу с тем, чтобы представить второй и третий обзоры программы помощи Украине к декабрю.
"Наши специалисты работают над тем, чтобы представить на рассмотрение руководства фонда объединенный второй и третий обзоры к декабрю", - отметила она.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на предварительные оценки МВФ проинформировало, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАКиевМВФ
 
 
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