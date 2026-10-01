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МВФ обсуждает с Венесуэлой перспективы своего присутствия в стране
МВФ обсуждает с Венесуэлой перспективы своего присутствия в стране - 01.10.2026, ПРАЙМ
МВФ обсуждает с Венесуэлой перспективы своего присутствия в стране
Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с руководством Венесуэлы перспективы своего присутствия в стране, заявила в четверг официальный представитель фонда... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:32+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с руководством Венесуэлы перспективы своего присутствия в стране, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. "Фонд и власти Венесуэлы рассматривают возможность организации местного присутствия в Венесуэле для содействия техническому сотрудничеству и наращиванию потенциала", - сказала Козак журналистам. По ее словам, сроки и формат этого присутствия в данный момент обсуждаются. Козак также отметила, что Каракас не просил МВФ о предоставлении финансирования. "Венесуэльские власти не запрашивали фонд о программе помощи, как не просили и о предоставлении финансирования", - отметила она. Представитель фонда подчеркнула, что любое финансирование может быть выделено только по запросу властей страны. Козак сообщила, что глава МВФ Кристалина Георгиева встретилась с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Кроме того, по ее словам, делегация фонда посетила Каракас в конце августа - начале сентября для обсуждения перспектив сотрудничества.
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ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Кристалина Георгиева, Делси Родригес, МВФ, ООН
МВФ обсуждает с Венесуэлой перспективы своего присутствия в стране
Козак: МВФ и власти Венесуэлы рассматривают возможности присутствия фонда в стране
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с руководством Венесуэлы перспективы своего присутствия в стране, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"Фонд и власти Венесуэлы рассматривают возможность организации местного присутствия в Венесуэле для содействия техническому сотрудничеству и наращиванию потенциала", - сказала Козак журналистам.
По ее словам, сроки и формат этого присутствия в данный момент обсуждаются.
Козак также отметила, что Каракас не просил МВФ о предоставлении финансирования.
"Венесуэльские власти не запрашивали фонд о программе помощи, как не просили и о предоставлении финансирования", - отметила она.
Представитель фонда подчеркнула, что любое финансирование может быть выделено только по запросу властей страны.
Козак сообщила, что глава МВФ Кристалина Георгиева встретилась с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Кроме того, по ее словам, делегация фонда посетила Каракас в конце августа - начале сентября для обсуждения перспектив сотрудничества.