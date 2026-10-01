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В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах

В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах - 01.10.2026, ПРАЙМ

В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает рост доходности облигаций в развитых и развивающихся странах, заявила в четверг официальный представитель фонда... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T19:05+0300

рынок

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает рост доходности облигаций в развитых и развивающихся странах, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. "В последние месяцы мы видим рост доходности облигаций как развитых странах, так и в странах с развивающимися экономиками", - сказала Козак журналистам. Она отметила, что эта касается как краткосрочной, так и долгосрочной доходности. По ее словам, рост краткосрочной доходности начался из-за повышения цен на энергоносители. Она отметила, что увеличение цен изменило ожидания рынка относительно курса денежно-кредитной политики. Козак добавила, что на показателях долгосрочной доходности, в частности, отразились изменения курса политики центробанков и опасения по поводу высокого уровня долга.

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рынок, мвф