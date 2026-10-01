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В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах
В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах - 01.10.2026, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах
Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает рост доходности облигаций в развитых и развивающихся странах, заявила в четверг официальный представитель фонда... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:57+0300
2026-10-01T19:05+0300
рынок
мвф
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает рост доходности облигаций в развитых и развивающихся странах, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. "В последние месяцы мы видим рост доходности облигаций как развитых странах, так и в странах с развивающимися экономиками", - сказала Козак журналистам. Она отметила, что эта касается как краткосрочной, так и долгосрочной доходности. По ее словам, рост краткосрочной доходности начался из-за повышения цен на энергоносители. Она отметила, что увеличение цен изменило ожидания рынка относительно курса денежно-кредитной политики. Козак добавила, что на показателях долгосрочной доходности, в частности, отразились изменения курса политики центробанков и опасения по поводу высокого уровня долга.
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рынок, мвф
Рынок, МВФ
18:57 01.10.2026 (обновлено: 19:05 01.10.2026)
 
В МВФ рассказали о росте доходности облигаций в развивающихся странах

Козак: МВФ видит рост доходности облигаций в развитых и развивающихся странах

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает рост доходности облигаций в развитых и развивающихся странах, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"В последние месяцы мы видим рост доходности облигаций как развитых странах, так и в странах с развивающимися экономиками", - сказала Козак журналистам.
Она отметила, что эта касается как краткосрочной, так и долгосрочной доходности.
По ее словам, рост краткосрочной доходности начался из-за повышения цен на энергоносители. Она отметила, что увеличение цен изменило ожидания рынка относительно курса денежно-кредитной политики.
Козак добавила, что на показателях долгосрочной доходности, в частности, отразились изменения курса политики центробанков и опасения по поводу высокого уровня долга.
 
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