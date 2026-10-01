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Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно

Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно - 01.10.2026, ПРАЙМ

Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно

Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозируются в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T13:00+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозируются в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку. "Проектируемым изменением налогового законодательства предусматривается налог на сверхдоходы для компаний в отдельных сегментах ГМК. Прогноз доходов на 2027-2029 годы, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, составляет 200 000 млн рублей ежегодно", - сказано в пояснительной записке. Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту 20%. Тогда в министерстве отметили, что это связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны.

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промышленность, финансы, гмк, минфин