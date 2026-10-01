Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/nalog-873842968.html
Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно
Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно - 01.10.2026, ПРАЙМ
Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно
Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозируются в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T13:00+0300
промышленность
финансы
гмк
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873842968.jpg?1790848850
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозируются в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку. "Проектируемым изменением налогового законодательства предусматривается налог на сверхдоходы для компаний в отдельных сегментах ГМК. Прогноз доходов на 2027-2029 годы, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, составляет 200 000 млн рублей ежегодно", - сказано в пояснительной записке. Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту 20%. Тогда в министерстве отметили, что это связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, финансы, гмк, минфин
Промышленность, Финансы, ГМК, Минфин
11:52 01.10.2026 (обновлено: 13:00 01.10.2026)
 
Налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно

Минфин: налог на сверхдоходы для ГМК составит 200 миллиардов рублей ежегодно

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозируются в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.
"Проектируемым изменением налогового законодательства предусматривается налог на сверхдоходы для компаний в отдельных сегментах ГМК. Прогноз доходов на 2027-2029 годы, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, составляет 200 000 млн рублей ежегодно", - сказано в пояснительной записке.
Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту 20%.
Тогда в министерстве отметили, что это связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны.
 
ПромышленностьФинансыГМКМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала