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Налог на игорный бизнес вырастет до 39,5 миллиарда рублей к 2029 году
Налог на игорный бизнес вырастет до 39,5 миллиарда рублей к 2029 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
Налог на игорный бизнес вырастет до 39,5 миллиарда рублей к 2029 году
Поступления налога на игорный бизнес в 2027 году оцениваются в 36,6 миллиарда рублей, в 2028 году - 38,05 миллиарда, в 2029 году - 39,5 миллиарда рублей,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:11+0300
2026-10-01T12:11+0300
2026-10-01T13:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления налога на игорный бизнес в 2027 году оцениваются в 36,6 миллиарда рублей, в 2028 году - 38,05 миллиарда, в 2029 году - 39,5 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на предстоящие три года. Согласно представленным данным, в 2026 году поступления от этого налога ожидаются в объеме 32,1 миллиарда рублей. В России с 2026 года для букмекерских контор и тотализаторов установлен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%. При этом из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта - это 2% от общего объема принятых ставок. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом.
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бизнес
Налог на игорный бизнес вырастет до 39,5 миллиарда рублей к 2029 году
Поступления налога на игорный бизнес в 2027 году оцениваются в 36,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления налога на игорный бизнес в 2027 году оцениваются в 36,6 миллиарда рублей, в 2028 году - 38,05 миллиарда, в 2029 году - 39,5 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на предстоящие три года.
Согласно представленным данным, в 2026 году поступления от этого налога ожидаются в объеме 32,1 миллиарда рублей.
В России с 2026 года для букмекерских контор и тотализаторов установлен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%.
При этом из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта - это 2% от общего объема принятых ставок.
Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом.