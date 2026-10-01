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Налог на дивиденды от российских компаний принесет по 130 млрд руб в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Налог на дивиденды от российских компаний принесет по 130 млрд руб в год
Налог на дивиденды от российских компаний принесет по 130 млрд руб в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
Налог на дивиденды от российских компаний принесет по 130 млрд руб в год
Изменение налога на дивиденды от российских компаний для налогоплательщиков - резидентов недружественных стран принесет бюджету России по 130 миллиардов рублей... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:17+0300
2026-10-01T12:17+0300
бизнес
россия
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Изменение налога на дивиденды от российских компаний для налогоплательщиков - резидентов недружественных стран принесет бюджету России по 130 миллиардов рублей дополнительных доходов в год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку. Минфин РФ ранее предложил повысить ставку налога на прибыль по дивидендам до 35% для владельцев акций - резидентов недружественных стран, эти изменения учтены в проекте бюджета. Взимание налога с доходов в виде дивидендов, перечисляемых на счет типа "С", по повышенной ставке, согласно представленным расчетам, принесет в казну по 130 миллиардов рублей в год. Счета типа "С" в России открывают нерезидентам из недружественных стран. Сейчас, если дивиденды выплачиваются иностранной организации, российская компания, которая распределяет прибыль, исчисляет и уплачивает в бюджет налог на прибыль от дивидендов по ставке 15%.
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40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, минфин рф, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
12:17 01.10.2026
 
Налог на дивиденды от российских компаний принесет по 130 млрд руб в год

Минфин: налог на дивиденды для недружественных стран принесет по 130 млрд рублей в год

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Изменение налога на дивиденды от российских компаний для налогоплательщиков - резидентов недружественных стран принесет бюджету России по 130 миллиардов рублей дополнительных доходов в год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку.
Минфин РФ ранее предложил повысить ставку налога на прибыль по дивидендам до 35% для владельцев акций - резидентов недружественных стран, эти изменения учтены в проекте бюджета.
Взимание налога с доходов в виде дивидендов, перечисляемых на счет типа "С", по повышенной ставке, согласно представленным расчетам, принесет в казну по 130 миллиардов рублей в год.
Счета типа "С" в России открывают нерезидентам из недружественных стран.
Сейчас, если дивиденды выплачиваются иностранной организации, российская компания, которая распределяет прибыль, исчисляет и уплачивает в бюджет налог на прибыль от дивидендов по ставке 15%.
 
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