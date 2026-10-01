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Нацбанк Казахстана отложил продажу валюты на 200-300 миллионов долларов
Нацбанк Казахстана отложил продажу валюты на 200-300 миллионов долларов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана отложил продажу валюты на 200-300 миллионов долларов
Национальный банк (Центробанк) Казахстана отложил запланированные в сентябре операции с Национальным фондом по продаже иностранной валюты на сумму 200-300... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:02+0300
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финансы
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казахстан
сша
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АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Национальный банк (Центробанк) Казахстана отложил запланированные в сентябре операции с Национальным фондом по продаже иностранной валюты на сумму 200-300 миллионов долларов для пополнения бюджета из-за избытка валюты на рынке, сообщил регулятор.
"В сентябре Национальный банк планировал приступить к зеркалированию операций с Национальным фондом в прогнозном объеме 200-300 миллионов долларов США. Вместе с тем в связи с избытком предложения на валютном рынке данные операции были отложены и их дальнейшая реализация будет определяться с учетом рыночной конъюнктуры, обеспечивая динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и исключая резкие спекулятивные скачки тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам сентября курс тенге к доллару укрепился на 4,6%, до 440,49 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 415 миллионов до 474 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 10,4 миллиарда долларов.
"В рамках операций зеркалирования покупок золота в сентябре было стерилизовано порядка 374 миллиардов тенге. В течение IV квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования покупок золота планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 907 миллиардов тенге", - уточнили в ЦБ.
Согласно анализу РИА Новости данных биржевых площадок, сильнее всего по отношению к доллару за сентябрь вырос курс казахстанского тенге - на 5,24%. Далее следовали японская иена с ростом на 2,13% и южнокорейская вона, прибавившая 1,79%. Курс российского рубля к доллару вырос на 1,39%.
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финансы, рынок, банки, казахстан, сша
Финансы, Рынок, Банки, КАЗАХСТАН, США
Нацбанк Казахстана отложил продажу валюты на 200-300 миллионов долларов
Нацбанк Казахстана отложил продажу валюты на 200-300 миллионов долларов
АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Национальный банк (Центробанк) Казахстана отложил запланированные в сентябре операции с Национальным фондом по продаже иностранной валюты на сумму 200-300 миллионов долларов для пополнения бюджета из-за избытка валюты на рынке, сообщил регулятор.
"В сентябре Национальный банк планировал приступить к зеркалированию операций с Национальным фондом в прогнозном объеме 200-300 миллионов долларов США. Вместе с тем в связи с избытком предложения на валютном рынке данные операции были отложены и их дальнейшая реализация будет определяться с учетом рыночной конъюнктуры, обеспечивая динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и исключая резкие спекулятивные скачки тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам сентября курс тенге к доллару укрепился на 4,6%, до 440,49 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 415 миллионов до 474 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 10,4 миллиарда долларов.
"В рамках операций зеркалирования покупок золота в сентябре было стерилизовано порядка 374 миллиардов тенге. В течение IV квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования покупок золота планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 907 миллиардов тенге", - уточнили в ЦБ.
Согласно анализу РИА Новости данных биржевых площадок, сильнее всего по отношению к доллару за сентябрь вырос курс казахстанского тенге - на 5,24%. Далее следовали японская иена с ростом на 2,13% и южнокорейская вона, прибавившая 1,79%. Курс российского рубля к доллару вырос на 1,39%.