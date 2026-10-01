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Нацпроект по экспорту получит 356,6 миллиарда рублей за три года

Нацпроект по экспорту получит 356,6 миллиарда рублей за три года - 01.10.2026, ПРАЙМ

Нацпроект по экспорту получит 356,6 миллиарда рублей за три года

Финансирование национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2027-2029 годах запланировано в объеме 356,6 миллиарда рублей, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T12:46+0300

финансы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2027-2029 годах запланировано в объеме 356,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" запланированы в 2027 году в объеме 80 474,7 млн рублей, в 2028 году - 137 590,2 млн рублей, в 2029 году - 138 509,3 млн рублей", — говорится в документе. В том числе на федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры" в 2027 году планируется направить 2,5 миллиарда рублей, в 2028 году - 9 миллиардов рублей, а в 2029 году - 8,054 миллиарда рублей. Финансирование федерального проекта "Промышленный экспорт" в 2027 году запланировано на уровне 36,2 миллиарда рублей, в 2028 году - 55,56 миллиарда рублей, в 2029 году - 57,4 миллиарда рублей. На проект по экспорту продукции агропромышленного комплекса в 2027 году заложено 31,2 миллиарда рублей, в 2028 году - 56,8 миллиарда, в 2029 году - 57,4 миллиарда. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса, а также на создание зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта. Согласно документу, прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году ожидается не менее чем на две трети по отношению к уровню 2023 года.

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финансы