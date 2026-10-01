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Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей
Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей
Финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T11:42+0300
финансы
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" запланированы в 2027 году в объеме 3 676,3 млн рублей, в 2028 году - 3 547,9 млн рублей, в 2029 году - 4 832,3 млн рублей", - говорится документе.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В начале сентября текущего года директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов говорил, что министерство внесло стратегию развития биоэкономики России до 2036 года на рассмотрение в правительство, утверждение документа ожидается в ближайшее время.
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финансы, минпромторг
Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей
Финансирование нацпроекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в 12 млрд рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" запланированы в 2027 году в объеме 3 676,3 млн рублей, в 2028 году - 3 547,9 млн рублей, в 2029 году - 4 832,3 млн рублей", - говорится документе.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В начале сентября текущего года директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов говорил, что министерство внесло стратегию развития биоэкономики России до 2036 года на рассмотрение в правительство, утверждение документа ожидается в ближайшее время.