https://1prime.ru/20261001/natsproekt-873841565.html

Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей

Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Нацпроект по биоэкономике в 2027-2029 годах получит 12 миллиардов рублей

Финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

финансы

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873841565.jpg?1790844148

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" запланированы в 2027 году в объеме 3 676,3 млн рублей, в 2028 году - 3 547,9 млн рублей, в 2029 году - 4 832,3 млн рублей", - говорится документе. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В начале сентября текущего года директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов говорил, что министерство внесло стратегию развития биоэкономики России до 2036 года на рассмотрение в правительство, утверждение документа ожидается в ближайшее время.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минпромторг