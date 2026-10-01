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Путин объяснил введение внешнего управления в "Нестле" - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Путин объяснил введение внешнего управления в "Нестле"
Путин объяснил введение внешнего управления в "Нестле" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин объяснил введение внешнего управления в "Нестле"
Россия введением внешнего управления в "Нестле" никого не наказывает, а отвечает на действия, которые совершаются против страны, заявил президент РФ Владимир... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:41+0300
2026-10-01T21:41+0300
россия
владимир путин
валдай
nestle
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия введением внешнего управления в "Нестле" никого не наказывает, а отвечает на действия, которые совершаются против страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). "Что касается "Нестле": мы вообще никого не наказываем. Мы просто отвечаем на те действия, которые совершаются в отношении нас. Думаю, что - я деталей сейчас не помню, не знаю, - но думаю, что все дело только в этом. Какие-то решения принимались в отношении РФ - Россия соответствующим образом отвечает", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент добавил, что Россия ни на кого не нападает и ничего ни у кого не отнимает. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, владимир путин, валдай, nestle, бизнес
РОССИЯ, Владимир Путин, Валдай, Nestle, Бизнес
21:41 01.10.2026
 
Путин объяснил введение внешнего управления в "Нестле"

Путин: Россия введением внешнего управления в "Нестле" отвечает на действия против страны

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия введением внешнего управления в "Нестле" никого не наказывает, а отвечает на действия, которые совершаются против страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
"Что касается "Нестле": мы вообще никого не наказываем. Мы просто отвечаем на те действия, которые совершаются в отношении нас. Думаю, что - я деталей сейчас не помню, не знаю, - но думаю, что все дело только в этом. Какие-то решения принимались в отношении РФ - Россия соответствующим образом отвечает", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент добавил, что Россия ни на кого не нападает и ничего ни у кого не отнимает.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
РОССИЯВладимир ПутинВалдайNestleБизнес
 
 
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