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"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года

"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года

Акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию, сообщила компания. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:31+0300

2026-10-01T17:31+0300

2026-10-01T17:31+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам полугодия 2026 года в денежной форме в размере 1,85 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября. Ранее компания сообщала, что на выплату дивидендов рекомендуется направить 28,28 миллиарда рублей. В последний раз "Норникель" выплачивал дивиденды до дробления акций с коэффициентом 100 - по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля за бумагу. Тогда на выплаты было направлено порядка 139,9 миллиарда рублей. В конце июля первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев заявил, что менеджмент "Норникеля" считает хорошие результаты первого полугодия 2026 года поводом вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов. Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" по МСФО в первом полугодии вырос на 8% в годовом выражении, до 243 миллионов долларов. При этом свободный денежный поток составил 1,151 миллиарда долларов, снизившись на 20%. Чистый долг сохранился на уровне 9,1 миллиарда долларов. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня составило 1,3.

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