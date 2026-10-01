https://1prime.ru/20261001/nornikel-873865979.html
"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
Акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию, сообщила компания. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:31+0300
2026-10-01T17:31+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам полугодия 2026 года в денежной форме в размере 1,85 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
Ранее компания сообщала, что на выплату дивидендов рекомендуется направить 28,28 миллиарда рублей. В последний раз "Норникель" выплачивал дивиденды до дробления акций с коэффициентом 100 - по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля за бумагу. Тогда на выплаты было направлено порядка 139,9 миллиарда рублей.
В конце июля первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев заявил, что менеджмент "Норникеля" считает хорошие результаты первого полугодия 2026 года поводом вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов.
Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" по МСФО в первом полугодии вырос на 8% в годовом выражении, до 243 миллионов долларов. При этом свободный денежный поток составил 1,151 миллиарда долларов, снизившись на 20%. Чистый долг сохранился на уровне 9,1 миллиарда долларов. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня составило 1,3.
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акции, рынок, гмк норильский никель, норникель
Акции, Рынок, ГМК Норильский никель, Норникель
"Норникель" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
Акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам полугодия 2026 года в денежной форме в размере 1,85 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
Ранее компания сообщала, что на выплату дивидендов рекомендуется направить 28,28 миллиарда рублей. В последний раз "Норникель" выплачивал дивиденды до дробления акций с коэффициентом 100 - по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля за бумагу. Тогда на выплаты было направлено порядка 139,9 миллиарда рублей.
В конце июля первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев заявил, что менеджмент "Норникеля" считает хорошие результаты первого полугодия 2026 года поводом вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов.
Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" по МСФО в первом полугодии вырос на 8% в годовом выражении, до 243 миллионов долларов. При этом свободный денежный поток составил 1,151 миллиарда долларов, снизившись на 20%. Чистый долг сохранился на уровне 9,1 миллиарда долларов. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня составило 1,3.