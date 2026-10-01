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Объем средств на развитие Дальнего Востока и Арктики могут снизить в 10 раз

Объем средств на развитие Дальнего Востока и Арктики могут снизить в 10 раз - 01.10.2026, ПРАЙМ

Объем средств на развитие Дальнего Востока и Арктики могут снизить в 10 раз

Объем зарезервированных средств на развитие Дальнего Востока и Арктики за счет поступлений в бюджет от налога от нефтегазового проекта "Сахалин-2" может быть... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:43+0300

2026-10-01T00:43+0300

2026-10-01T00:43+0300

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сахалин-2

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем зарезервированных средств на развитие Дальнего Востока и Арктики за счет поступлений в бюджет от налога от нефтегазового проекта "Сахалин-2" может быть снижен на 2027 год более чем в 10 раз – до 1,7 миллиарда рублей, следует из законопроекта о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения касаются статьи 21 "Особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году" закона о федеральном бюджете. Законом о бюджете на 2026-2028 годы на финансовое обеспечение развития Дальневосточного федерального округа и сухопутных территорий Арктической зоны РФ в 2027 году было предусмотрено 18,2 миллиарда рублей. Однако в новом законопроекте показатель снижен до 1,7 миллиарда. Средства будут распределены на основании решений правительства. Речь идет о распределении до 50% поступлений от налога на прибыль по соглашению о разделе продукции (СРП) на "Сахалине-2" с учетом предусмотренных ассигнований в рамках двух госпрограмм – социально-экономического развития Арктики и Дальнего Востока. Объем ассигнований на 2028 год, согласно законопроекту, составляет 269,7 миллиона рублей после планировавшихся ранее 24,2 миллиарда, на 2029 год – 2,2 миллиарда рублей. В рамках "Сахалина-2" осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Газ используется для сжижения с проектной мощностью в 9,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, однако завод производил и больше – до 11,6 миллиона тонн. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%; японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Поставляет СПГ с 2009 года, преимущественно в близлежащие страны Азии.

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россия, дальний восток, арктика, азия, сахалин-2, газпром, mitsui