https://1prime.ru/20261001/obem-873841805.html
Объем ФНБ на начало 2027 года составит 13,2 триллиона рублей
Объем ФНБ на начало 2027 года составит 13,2 триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Объем ФНБ на начало 2027 года составит 13,2 триллиона рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало 2027 года ожидается на уровне 13,216 триллиона рублей, на начало 2028 года - 14,430 триллиона рублей, а | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T12:47+0300
финансы
фнб
минфин
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало 2027 года ожидается на уровне 13,216 триллиона рублей, на начало 2028 года - 14,430 триллиона рублей, а на начало 2029 года - 15,070 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. На конец 2029 года объем ФНБ ожидается на уровне 15,583 триллиона рублей. Планируется, что в 2027 году фонд пополнится на 1,802 триллиона рублей, в 2028 году - на 345,7 миллиарда рублей, в 2029 году - на 379,9 миллиарда рублей, указывается в пояснительной записке к проекту. В ФНБ в рамках бюджетного правила направляется часть нефтегазовых доходов, которые у государства формируются благодаря более высокой, чем планировалось, цене на нефть. Сбережение таких доходов позволяет снижать сырьевую зависимость российской экономики, поддерживать макроэкономическую стабильность, финансировать дефицит федерального бюджета и Соцфонда. Бюджетное правило ограничивает расходы бюджета, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение ФНБ. А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. А в следующем году Минфин планирует ее снизить до 50 долларов за баррель.
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финансы, фнб, минфин, госдума
Финансы, ФНБ, Минфин, Госдума
Объем ФНБ на начало 2027 года составит 13,2 триллиона рублей
Объем ФНБ на начало 2027 года ожидается на уровне 13,216 триллиона рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало 2027 года ожидается на уровне 13,216 триллиона рублей, на начало 2028 года - 14,430 триллиона рублей, а на начало 2029 года - 15,070 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы.
На конец 2029 года объем ФНБ ожидается на уровне 15,583 триллиона рублей.
Планируется, что в 2027 году фонд пополнится на 1,802 триллиона рублей, в 2028 году - на 345,7 миллиарда рублей, в 2029 году - на 379,9 миллиарда рублей, указывается в пояснительной записке к проекту.
В ФНБ в рамках бюджетного правила направляется часть нефтегазовых доходов, которые у государства формируются благодаря более высокой, чем планировалось, цене на нефть. Сбережение таких доходов позволяет снижать сырьевую зависимость российской экономики, поддерживать макроэкономическую стабильность, финансировать дефицит федерального бюджета и Соцфонда.
Бюджетное правило ограничивает расходы бюджета, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение ФНБ. А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда.
В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. А в следующем году Минфин планирует ее снизить до 50 долларов за баррель.