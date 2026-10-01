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Объем выдач семейной ипотеки в Сбербанке стал рекордным за всю историю

Объем выдач семейной ипотеки в Сбербанке стал рекордным за всю историю - 01.10.2026, ПРАЙМ

Объем выдач семейной ипотеки в Сбербанке стал рекордным за всю историю

Объем выдач семейной ипотеки в Сбербанке 30 сентября стал рекордным за всю историю программы - 7,4 тысячи выдач на сумму 46,6 миллиарда рублей, сообщает банк. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:44+0300

2026-10-01T15:44+0300

2026-10-01T15:44+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем выдач семейной ипотеки в Сбербанке 30 сентября стал рекордным за всю историю программы - 7,4 тысячи выдач на сумму 46,6 миллиарда рублей, сообщает банк. "Показатель ипотечных кредитов по программе "Семейной ипотеки" стал максимальным с начала года, а объем выдач 30 сентября - рекордным за всю историю программы (7,4 тысячи выдач на сумму 46,6 миллиарда рублей)", - говорится в пресс-релизе. При этом сообщается, что по итогам сентября по этой программе россияне оформили в Сбербанке ипотечных кредитов на сумму 302,8 миллиарда рублей, а всего с начала года – на 1,4 триллиона рублей. Банк отмечает, что рост выдач в конце сентября был ожидаемым и произошел на фоне новостей об изменении условий семейной ипотеки с 1 октября. С 1 октября ставка по семейной ипотеке в России дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Московского и Петербургского регионов и от 2% до 10% для остальных субъектов РФ. Самый низкий процент предусмотрен для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора. При этом 6% останутся для кредитов на строительство частного дома или покупку земли с последующим возведением жилья. Что касается лимитов, то максимальная сумма кредита составит от 12 до 18 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти и от 6 до 10 миллионов для других регионов.

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