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Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 13,29%

Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 13,29% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 13,29%

Общий объем торгов на Московской бирже в сентябре составил 220,8 триллиона рублей, увеличившись в месячном выражении на 13,29%, следует из сообщения торговой... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:07+0300

2026-10-01T18:07+0300

2026-10-01T18:10+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Общий объем торгов на Московской бирже в сентябре составил 220,8 триллиона рублей, увеличившись в месячном выражении на 13,29%, следует из сообщения торговой площадки. В августе показатель составлял 194,9 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2026 года составил 220,8 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в сентябре 2026 года составил 2,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 118,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в сентябре составил 2,8 триллиона рублей, в том числе размещение однодневных облигаций – 202 миллиарда рублей. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 2,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 98 миллиардов рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке составил 20,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 936,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Объем торгов на денежном рынке в сентябре 2026 года достиг 169,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 7,7 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 67,7 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) в основном режиме в сентябре 2026 года составил 557,1 миллиарда рублей. Среднедневной объем торгов – 25,3 миллиарда.

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рынок, торги