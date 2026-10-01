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Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе-августе вырос вдвое - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе-августе вырос вдвое
Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе-августе вырос вдвое - 01.10.2026, ПРАЙМ
Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе-августе вырос вдвое
Объем реализации угля на Петербургской бирже по итогам января-августа 2026 года достиг отметки в 1,6 миллиона тонн, что вдвое больше показателя за аналогичный... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:19+0300
2026-10-01T20:23+0300
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем реализации угля на Петербургской бирже по итогам января-августа 2026 года достиг отметки в 1,6 миллиона тонн, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результаты в целом по его итогам, следует из сообщения торговой площадки."Объем реализации угля на Петербургской бирже за 8 месяцев 2026 года достиг почти 1,6 миллиона тонн, что выше показателей за весь 2025 год. Общий объем реализованного на бирже угля с начала торгов составил более 4,6 миллиона тонн", - говорится в сообщении.Согласно материалам торговой площадки, продажи угля в 2025 году были на уровне 1,422 миллиона тонн, что на 12,5% ниже, чем за январь-август текущего года.В годовом выражении показатель вырос почти в 2 раза - за аналогичный период прошлого года реализация составляла 805,56 тысячи тонн угля."Работа Петербургской биржи по развитию биржевого рынка угля и формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены была высоко оценена регуляторами. Об этом говорит и приказ ФАС России, предполагающий использование экспортных индексов Петербургской биржи для расчета НДПИ на уголь. Об этом также свидетельствует утвержденная 22 сентября 2026 года правительством РФ программа развития угольной промышленности до 2050 года", - цитирует пресс-служба заместителя старшего управляющего директора Александра Гудкова.По последним данным Росстата, доля угольных предприятий, получивших убыток, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% после 65,4% годом ранее. Добыча угля в России в январе-августе сократилась на 1,1%, до 283 миллионов тонн.Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия
РОССИЯ
20:19 01.10.2026 (обновлено: 20:23 01.10.2026)
 
Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе-августе вырос вдвое

Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе-августе вырос до 1,6 миллиона тонн

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем реализации угля на Петербургской бирже по итогам января-августа 2026 года достиг отметки в 1,6 миллиона тонн, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результаты в целом по его итогам, следует из сообщения торговой площадки.
"Объем реализации угля на Петербургской бирже за 8 месяцев 2026 года достиг почти 1,6 миллиона тонн, что выше показателей за весь 2025 год. Общий объем реализованного на бирже угля с начала торгов составил более 4,6 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Согласно материалам торговой площадки, продажи угля в 2025 году были на уровне 1,422 миллиона тонн, что на 12,5% ниже, чем за январь-август текущего года.
В годовом выражении показатель вырос почти в 2 раза - за аналогичный период прошлого года реализация составляла 805,56 тысячи тонн угля.
"Работа Петербургской биржи по развитию биржевого рынка угля и формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены была высоко оценена регуляторами. Об этом говорит и приказ ФАС России, предполагающий использование экспортных индексов Петербургской биржи для расчета НДПИ на уголь. Об этом также свидетельствует утвержденная 22 сентября 2026 года правительством РФ программа развития угольной промышленности до 2050 года", - цитирует пресс-служба заместителя старшего управляющего директора Александра Гудкова.
По последним данным Росстата, доля угольных предприятий, получивших убыток, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% после 65,4% годом ранее. Добыча угля в России в январе-августе сократилась на 1,1%, до 283 миллионов тонн.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
 
РОССИЯ
 
 
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