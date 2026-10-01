https://1prime.ru/20261001/ochered-873865299.html
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту на платформе "Макс". | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:22+0300
2026-10-01T17:22+0300
2026-10-01T17:22+0300
бизнес
россия
керчь
тамань
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873865299.jpg?1790864521
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту на платформе "Макс".
Статистика приведена на 16.00 мск. Двумя часа ранее перед мостом находилось 600 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани в очереди стоит 300 машин, там время ожидания так же около часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
керчь
тамань
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, керчь, тамань, крым
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Тамань, КРЫМ
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту на платформе "Макс".
Статистика приведена на 16.00 мск. Двумя часа ранее перед мостом находилось 600 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани в очереди стоит 300 машин, там время ожидания так же около часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.