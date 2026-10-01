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ОДК получит 4,09 миллиарда рублей на доработку Ил-114

ОДК получит 4,09 миллиарда рублей на доработку Ил-114 - 01.10.2026, ПРАЙМ

ОДК получит 4,09 миллиарда рублей на доработку Ил-114

Объединенная авиастроительная корпорация получит из бюджета 4,09 миллиарда рублей в 2027-2029 годах на доработку самолета Ил-114, следует из пояснительной... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:55+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация получит из бюджета 4,09 миллиарда рублей в 2027-2029 годах на доработку самолета Ил-114, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на "трехлетку". Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы (вкладов в имущество, не увеличивающих уставные капиталы) дочерних обществ, на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114: в 2027 году - 2 492,1 млн рублей, в 2028 году - 799,0 млн рублей, в 2029 году - 799,0 млн рублей", - говорится в документе. Также проект бюджета предусматривает субсидии на уплату процентов по кредитам производителям самолета МС-21, за три года они составят почти 6 миллиардов рублей. Кроме того, 2,2 миллиарда за три года получит Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") на разработку двигателя ТВ7-117. Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. На нем используется двигатель ТВ7-117СТ-01, другая модификация двигателя подходит для "Ладоги". МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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финансы, бизнес, россия, москва, ростех, госдума, оак