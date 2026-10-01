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Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества

Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества - 01.10.2026, ПРАЙМ

Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества

Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, в том числе они обращают внимание на нетипичную для человека сумму или время операции, недавнюю смену... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T03:32+0300

2026-10-01T03:32+0300

2026-10-01T03:32+0300

банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, в том числе они обращают внимание на нетипичную для человека сумму или время операции, недавнюю смену номера телефона и недавние переводы по СБП, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "С 1 января 2026 года банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества. Среди них - нетипичная для человека сумма или время операции, информация от операторов связи, недавняя смена номера телефона, признаки удаленного доступа к устройству, подозрительные цепочки переводов через Систему быстрых платежей", - сказала Лантратова. По ее словам, банки также обращают внимание и на базу Банка России с реквизитами, которые уже были связаны с мошенническими операциями. "Если реквизиты получателя находятся в такой базе, перевод приостанавливается на два дня. Банк должен объяснить клиенту, почему операция остановлена и на какой срок", - уточнила омбудсмен. В то же время, подчеркнула Лантратова, если банк не остановил перевод на известные ему мошеннические реквизиты и не предупредил клиента, закон предусматривает обязанность возместить похищенные средства. "Но здесь всегда важны конкретные обстоятельства операции и соблюдение установленных законом условий. Поэтому рассчитывать на то, что деньги в любом случае вернут, нельзя", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, банк россии