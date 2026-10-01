https://1prime.ru/20261001/ombudsmen-873831831.html
Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества
Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества - 01.10.2026, ПРАЙМ
Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества
Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, в том числе они обращают внимание на нетипичную для человека сумму или время операции, недавнюю смену... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T03:32+0300
2026-10-01T03:32+0300
2026-10-01T03:32+0300
банки
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873831831.jpg?1790814767
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, в том числе они обращают внимание на нетипичную для человека сумму или время операции, недавнюю смену номера телефона и недавние переводы по СБП, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"С 1 января 2026 года банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества. Среди них - нетипичная для человека сумма или время операции, информация от операторов связи, недавняя смена номера телефона, признаки удаленного доступа к устройству, подозрительные цепочки переводов через Систему быстрых платежей", - сказала Лантратова.
По ее словам, банки также обращают внимание и на базу Банка России с реквизитами, которые уже были связаны с мошенническими операциями.
"Если реквизиты получателя находятся в такой базе, перевод приостанавливается на два дня. Банк должен объяснить клиенту, почему операция остановлена и на какой срок", - уточнила омбудсмен.
В то же время, подчеркнула Лантратова, если банк не остановил перевод на известные ему мошеннические реквизиты и не предупредил клиента, закон предусматривает обязанность возместить похищенные средства.
"Но здесь всегда важны конкретные обстоятельства операции и соблюдение установленных законом условий. Поэтому рассчитывать на то, что деньги в любом случае вернут, нельзя", - добавила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Омбудсмен рассказала о проверках переводов по 12 признакам мошенничества
Омбудсмен Лантратова: банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, в том числе они обращают внимание на нетипичную для человека сумму или время операции, недавнюю смену номера телефона и недавние переводы по СБП, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"С 1 января 2026 года банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества. Среди них - нетипичная для человека сумма или время операции, информация от операторов связи, недавняя смена номера телефона, признаки удаленного доступа к устройству, подозрительные цепочки переводов через Систему быстрых платежей", - сказала Лантратова.
По ее словам, банки также обращают внимание и на базу Банка России с реквизитами, которые уже были связаны с мошенническими операциями.
"Если реквизиты получателя находятся в такой базе, перевод приостанавливается на два дня. Банк должен объяснить клиенту, почему операция остановлена и на какой срок", - уточнила омбудсмен.
В то же время, подчеркнула Лантратова, если банк не остановил перевод на известные ему мошеннические реквизиты и не предупредил клиента, закон предусматривает обязанность возместить похищенные средства.
"Но здесь всегда важны конкретные обстоятельства операции и соблюдение установленных законом условий. Поэтому рассчитывать на то, что деньги в любом случае вернут, нельзя", - добавила она.