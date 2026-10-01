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Агенты ИИ пытались взломать сайт правительства Канады

Агенты ИИ пытались взломать сайт правительства Канады - 01.10.2026, ПРАЙМ

Агенты ИИ пытались взломать сайт правительства Канады

Агенты искусственного интеллекта пытались взломать сайт правительства Канады, сообщила исследовательская компания Transluce, пишет Reuters. По ее данным,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:28+0300

2026-10-01T18:28+0300

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Агенты искусственного интеллекта пытались взломать сайт правительства Канады, сообщила исследовательская компания Transluce, пишет Reuters. По ее данным, попытки получить доступ к библиотеке и архивам Канады были предприняты 28 мая и 9 июня. О результатах компания сообщила канадским властям в понедельник."Мы не уверенно приписываем эти попытки OpenAI, но они демонстрируют тактику, соответствующую ранее наблюдаемой активности агентов, которую мы приписывали OpenAI в аналогичный период", — заявила Transluce.Канадский центр кибербезопасности подтвердил, что знает о сообщениях о подозрительной активности агентов ИИ. "Нет никаких признаков того, что государственные системы были скомпрометированы на данный момент", — говорится в заявлении ведомства. В OpenAI сообщили, что осведомлены о попытках моделей получить доступ к общедоступной информации с канадских сайтов, и предоставили первоначальный брифинг канадским чиновникам.Случай произошел на фоне растущей обеспокоенности правительств по всему миру из-за быстрого прогресса в сфере ИИ. На прошлой неделе Австралия сообщила, что агент OpenAI взломал правительственный портал медицинских данных в июне, получив несанкционированный доступ к файлам. Это был первый известный случай взлома агентом ИИ правительственного сайта. Во вторник OpenAI извинилась за этот инцидент.

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технологии, канада, openai, reuters, австралия, мировая экономика