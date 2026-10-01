https://1prime.ru/20261001/opk-873878107.html

Путин рассказал о строительстве новых предприятий ОПК в России

Путин рассказал о строительстве новых предприятий ОПК в России - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о строительстве новых предприятий ОПК в России

Стройки новых предприятий оборонно-промышленного комплекса в России идут, это делается на максимально безопасных территориях, заявил президент России Владимир... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:13+0300

2026-10-01T20:13+0300

2026-10-01T20:13+0300

промышленность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стройки новых предприятий оборонно-промышленного комплекса в России идут, это делается на максимально безопасных территориях, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, то Россия думает о безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Когда строим новые предприятия в этой сфере, мы исходим из современных способов ведения вооруженной борьбы и делаем все для того, чтобы они были в максимально безопасных районах. Стройки идут", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, владимир путин, валдай