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РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам

РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам - 01.10.2026, ПРАЙМ

РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам

Отказ Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швеции в признании пятилетних загранпаспортов россиян не приведет к сокращению европейского туризма, турпотоки будут... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:53+0300

2026-10-01T18:53+0300

2026-10-01T19:03+0300

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российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отказ Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швеции в признании пятилетних загранпаспортов россиян не приведет к сокращению европейского туризма, турпотоки будут перераспределяться на другие маршруты, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция с 1 октября прекращают признавать российские небиометрические заграничные паспорта, что ограничит возможность их использования для поездок и оформления новых виз в эти страны. "Говорить о сокращении европейского туризма в целом только из-за этих изменений было бы неправильно. Ограничения касаются конкретного типа документа и определенных стран", - цитирует РСТ руководителя аналитического центра АПКАП Михаила Абасова. "Скорее можно ожидать перераспределения туристических маршрутов и дальнейшего перехода путешественников на биометрические документы", - считает он.

бельгия

нидерланды

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туризм, бизнес, россия, бельгия, нидерланды, люксембург, российский союз туриндустрии, рст