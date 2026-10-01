https://1prime.ru/20261001/otkaz-873872180.html
РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам
РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам - 01.10.2026, ПРАЙМ
РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам
Отказ Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швеции в признании пятилетних загранпаспортов россиян не приведет к сокращению европейского туризма, турпотоки будут... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:53+0300
2026-10-01T18:53+0300
2026-10-01T19:03+0300
туризм
бизнес
россия
бельгия
нидерланды
люксембург
российский союз туриндустрии
рст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873872180.jpg?1790870593
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отказ Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швеции в признании пятилетних загранпаспортов россиян не приведет к сокращению европейского туризма, турпотоки будут перераспределяться на другие маршруты, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция с 1 октября прекращают признавать российские небиометрические заграничные паспорта, что ограничит возможность их использования для поездок и оформления новых виз в эти страны. "Говорить о сокращении европейского туризма в целом только из-за этих изменений было бы неправильно. Ограничения касаются конкретного типа документа и определенных стран", - цитирует РСТ руководителя аналитического центра АПКАП Михаила Абасова. "Скорее можно ожидать перераспределения туристических маршрутов и дальнейшего перехода путешественников на биометрические документы", - считает он.
бельгия
нидерланды
люксембург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, бельгия, нидерланды, люксембург, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЛЮКСЕМБУРГ, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ оценил влияние на туризм в Европу решений по небиометрическим паспортам
РСТ: отказ в признании 5-летних загранпаспортов не приведет к сокращению туризма в Европу
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отказ Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швеции в признании пятилетних загранпаспортов россиян не приведет к сокращению европейского туризма, турпотоки будут перераспределяться на другие маршруты, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция с 1 октября прекращают признавать российские небиометрические заграничные паспорта, что ограничит возможность их использования для поездок и оформления новых виз в эти страны.
"Говорить о сокращении европейского туризма в целом только из-за этих изменений было бы неправильно. Ограничения касаются конкретного типа документа и определенных стран", - цитирует РСТ руководителя аналитического центра АПКАП Михаила Абасова.
"Скорее можно ожидать перераспределения туристических маршрутов и дальнейшего перехода путешественников на биометрические документы", - считает он.