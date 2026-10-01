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Отопительный сезон стартовал в Москве

Отопительный сезон стартовал в Москве - 01.10.2026, ПРАЙМ

Отопительный сезон стартовал в Москве

Отопительный сезон в Москве стартовал в четверг, тепло в настоящий момент получают свыше 40% жилых домов и более 50% значимых социальных объектов, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T23:01+0300

2026-10-01T23:01+0300

2026-10-01T23:01+0300

москва

отопление

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон в Москве стартовал в четверг, тепло в настоящий момент получают свыше 40% жилых домов и более 50% значимых социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства сегодня начали мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 1 октября отопление включили в свыше 40% домов и более 50% социальных объектов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. В первую очередь теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок - до 1 сентября. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что были выполнены регламентные работы на свыше 130 тысячах километров электрических, порядка 3,5 тысяч километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое число аварийных бригад.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, отопление