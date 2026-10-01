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Отопительный сезон стартовал в Москве - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Отопительный сезон стартовал в Москве
Отопительный сезон стартовал в Москве - 01.10.2026, ПРАЙМ
Отопительный сезон стартовал в Москве
Отопительный сезон в Москве стартовал в четверг, тепло в настоящий момент получают свыше 40% жилых домов и более 50% значимых социальных объектов, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:01+0300
2026-10-01T23:01+0300
москва
отопление
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон в Москве стартовал в четверг, тепло в настоящий момент получают свыше 40% жилых домов и более 50% значимых социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства сегодня начали мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 1 октября отопление включили в свыше 40% домов и более 50% социальных объектов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. В первую очередь теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок - до 1 сентября. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что были выполнены регламентные работы на свыше 130 тысячах километров электрических, порядка 3,5 тысяч километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое число аварийных бригад.
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москва, отопление
МОСКВА, отопление
23:01 01.10.2026
 
Отопительный сезон стартовал в Москве

Отопление в Москве включили в свыше 40% жилых домов и более 50% соцобъектов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон в Москве стартовал в четверг, тепло в настоящий момент получают свыше 40% жилых домов и более 50% значимых социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства сегодня начали мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 1 октября отопление включили в свыше 40% домов и более 50% социальных объектов", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней.
В первую очередь теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок - до 1 сентября. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что были выполнены регламентные работы на свыше 130 тысячах километров электрических, порядка 3,5 тысяч километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое число аварийных бригад.
 
МОСКВАотопление
 
 
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