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Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме
Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме - 01.10.2026, ПРАЙМ
Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме
Производитель ювелирных изделий Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод - во Вьетнаме, следует из пресс-релиза компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:35+0300
2026-10-01T11:35+0300
2026-10-01T11:35+0300
бизнес
промышленность
вьетнам
таиланд
дания
pandora
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производитель ювелирных изделий Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод - во Вьетнаме, следует из пресс-релиза компании.
"Pandora открывает новый современный завод стоимостью 150 миллионов долларов в Хошимине, Вьетнам. Это предприятие соответствует долгосрочным целям развития Pandora и будет выпускать до 60 миллионов ювелирных изделий в год, увеличив производственные мощности компании на 50%", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, это будет крупнейшее производство ювелирных украшений в мире, что отражает стремление компании к росту посредством диверсифицированного, устойчивого производства. При полном запуске работы нового предприятия Pandora создаст 7 тысяч рабочих мест для местных жителей.
"С открытия нашего предприятия во Вьетнаме мы начинаем новую важную главу в истории Pandora. Мы опираемся на десятилетия исключительного мастерства, накопленного в Таиланде, и объединяем его с новыми талантами и возможностями во Вьетнаме", - приводятся в релизе слова генерального директора Pandora Берты де Паблос-Барбье (Berta de Pablos-Barbier).
Pandora - крупнейший производитель ювелирных изделий в мире, компания основана в 1982 году. Штаб-квартира находится в Копенгагене, Дания. Компания насчитывает примерно 39 тысяч сотрудников, ее ювелирные изделия продаются более чем в 100 странах.
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бизнес, промышленность, вьетнам, таиланд, дания, pandora
Бизнес, Промышленность, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, ДАНИЯ, Pandora
Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме
Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производитель ювелирных изделий Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод - во Вьетнаме, следует из пресс-релиза компании.
"Pandora открывает новый современный завод стоимостью 150 миллионов долларов в Хошимине, Вьетнам. Это предприятие соответствует долгосрочным целям развития Pandora и будет выпускать до 60 миллионов ювелирных изделий в год, увеличив производственные мощности компании на 50%", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, это будет крупнейшее производство ювелирных украшений в мире, что отражает стремление компании к росту посредством диверсифицированного, устойчивого производства. При полном запуске работы нового предприятия Pandora создаст 7 тысяч рабочих мест для местных жителей.
"С открытия нашего предприятия во Вьетнаме мы начинаем новую важную главу в истории Pandora. Мы опираемся на десятилетия исключительного мастерства, накопленного в Таиланде, и объединяем его с новыми талантами и возможностями во Вьетнаме", - приводятся в релизе слова генерального директора Pandora Берты де Паблос-Барбье (Berta de Pablos-Barbier).
Pandora - крупнейший производитель ювелирных изделий в мире, компания основана в 1982 году. Штаб-квартира находится в Копенгагене, Дания. Компания насчитывает примерно 39 тысяч сотрудников, ее ювелирные изделия продаются более чем в 100 странах.