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Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме

Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме - 01.10.2026, ПРАЙМ

Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод во Вьетнаме

Производитель ювелирных изделий Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод - во Вьетнаме, следует из пресс-релиза компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:35+0300

2026-10-01T11:35+0300

2026-10-01T11:35+0300

бизнес

промышленность

вьетнам

таиланд

дания

pandora

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производитель ювелирных изделий Pandora открывает крупнейший в мире ювелирный завод - во Вьетнаме, следует из пресс-релиза компании. "Pandora открывает новый современный завод стоимостью 150 миллионов долларов в Хошимине, Вьетнам. Это предприятие соответствует долгосрочным целям развития Pandora и будет выпускать до 60 миллионов ювелирных изделий в год, увеличив производственные мощности компании на 50%", - говорится в сообщении. Как отмечает компания, это будет крупнейшее производство ювелирных украшений в мире, что отражает стремление компании к росту посредством диверсифицированного, устойчивого производства. При полном запуске работы нового предприятия Pandora создаст 7 тысяч рабочих мест для местных жителей. "С открытия нашего предприятия во Вьетнаме мы начинаем новую важную главу в истории Pandora. Мы опираемся на десятилетия исключительного мастерства, накопленного в Таиланде, и объединяем его с новыми талантами и возможностями во Вьетнаме", - приводятся в релизе слова генерального директора Pandora Берты де Паблос-Барбье (Berta de Pablos-Barbier). Pandora - крупнейший производитель ювелирных изделий в мире, компания основана в 1982 году. Штаб-квартира находится в Копенгагене, Дания. Компания насчитывает примерно 39 тысяч сотрудников, ее ювелирные изделия продаются более чем в 100 странах.

вьетнам

таиланд

дания

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, вьетнам, таиланд, дания, pandora