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Пашинян не исключил строительства новой АЭС мощностью 1 гигаватт

Пашинян не исключил строительства новой АЭС мощностью 1 гигаватт - 01.10.2026, ПРАЙМ

Пашинян не исключил строительства новой АЭС мощностью 1 гигаватт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что логичным решением для Армении может быть строительство новой АЭС мощностью 1 гигаватт. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:55+0300

2026-10-01T13:55+0300

2026-10-01T13:57+0300

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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что логичным решением для Армении может быть строительство новой АЭС мощностью 1 гигаватт. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил 29 сентября журналистам, что в понимании госкорпорации новый блок Армянской АЭС должен быть мощностью как минимум 1 гигаватт. Он добавил, что "Росатом" предложил руководству Армении построить на Армянской АЭС блок с реактором ВВЭР-1000. По его словам, именно эти ВВЭР "Росатом" тиражирует у себя, и именно эти ВВЭР построил и продолжает строить в Индии и в Иране. "В ближайшие месяцы мы определимся (в вопросе новой АЭС - ред). Не исключено, что атомная станция мощностью 1 тысяча мегаватт будет самым логичным решением. Но не могу сейчас сказать, потому что сейчас вопрос находится в плоскости экспертного обсуждения", - заявил Пашинян журналистам. По его словам, чем скорее будет принято решение, тем лучше. Пашинян также отметил, что модульной станции, о целесообразности которой он говорил ранее, может Армении не хватить, с учетом роста потребности в электроэнергии из-за ввода в эксплуатация фабрик искусственного интеллекта. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенных в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

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армения, индия, иран, никол пашинян, алексей лихачев, росатом