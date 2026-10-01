https://1prime.ru/20261001/patrushev-873851865.html
Патрушев назвал риски для безопасности навигации в Арктике
Патрушев назвал риски для безопасности навигации в Арктике - 01.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев назвал риски для безопасности навигации в Арктике
Зависимость от иностранных систем спутниковой связи в современных условиях усиливает риски для радионавигационной безопасности в российской Арктической зоне,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:02+0300
2026-10-01T14:02+0300
2026-10-01T14:06+0300
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Зависимость от иностранных систем спутниковой связи в современных условиях усиливает риски для радионавигационной безопасности в российской Арктической зоне, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Патрушев выступил на заседании Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора и международному сотрудничеству в интересах его развития. В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина правительство совместно с Морской коллегией разрабатывает комплексный проект "Развитие Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора", отметил Патрушев. "В рамках работы по формированию комплексного проекта должна быть обеспечена синхронизация работ по формированию инфраструктуры связи, энергетической и транспортной инфраструктуры на Крайнем Севере с вопросами промышленного освоения и социально-экономического развития Арктической зоны России", - сказал Патрушев. "Вместе с тем, вопрос обеспечения круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора необходимо рассматривать в увязке с решением вопросов обеспечения безопасности мореплавания - в первую очередь в части, касающейся обеспечения связи", - указал Патрушев. По информации Минцифры России, возможность обеспечения услугами спутниковой связи в акваториях Трансарктического транспортного коридора будет обеспечена в соответствии с установленными требованиями до конца 2030 года, отметил Патрушев. "Вместе с тем, имеющаяся зависимость от иностранных систем спутниковой связи в Арктике в современных условиях усиливает риски в сфере обеспечения радионавигационной безопасности", - добавил помощник президента. В связи с этим важно, используя новейшие научные разработки, скоординировать работы по развитию систем связи, навигации и позиционирования судов, а также обеспечить покрытие устойчивой связью полярных территорий и акваторий, добавил он. "Не меньшее значение имеет повышение доступности и оперативности предоставления информации о гидрометеорологической и ледовой обстановке", - сказал Патрушев. Помимо этого, требуется развивать и создавать инфраструктуру, которая должна обеспечить оперативное выполнение аварийных, поисково-спасательных работ, а также оказание медицинской помощи, обеспечить высокую готовность аварийно-спасательных сил и средств к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, добавил помощник президента РФ. "Учитывая непростые условия судоходства в высоких широтах, необходимо комплексно подходить к развитию арктических портов Трансарктического транспортного коридора, выработав для них единые стандарты", - резюмировал Патрушев.
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россия, технологии, арктика, николай патрушев, владимир путин, минцифры
РОССИЯ, Технологии, АРКТИКА, Николай Патрушев, Владимир Путин, Минцифры
Патрушев назвал риски для безопасности навигации в Арктике
Патрушев указал на риски для безопасности навигации в Арктике из-за чужих спутников
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Зависимость от иностранных систем спутниковой связи в современных условиях усиливает риски для радионавигационной безопасности в российской Арктической зоне, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев выступил на заседании Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора и международному сотрудничеству в интересах его развития.
В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина правительство совместно с Морской коллегией разрабатывает комплексный проект "Развитие Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора", отметил Патрушев.
"В рамках работы по формированию комплексного проекта должна быть обеспечена синхронизация работ по формированию инфраструктуры связи, энергетической и транспортной инфраструктуры на Крайнем Севере с вопросами промышленного освоения и социально-экономического развития Арктической зоны России", - сказал Патрушев.
"Вместе с тем, вопрос обеспечения круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора необходимо рассматривать в увязке с решением вопросов обеспечения безопасности мореплавания - в первую очередь в части, касающейся обеспечения связи", - указал Патрушев.
По информации Минцифры России, возможность обеспечения услугами спутниковой связи в акваториях Трансарктического транспортного коридора будет обеспечена в соответствии с установленными требованиями до конца 2030 года, отметил Патрушев.
"Вместе с тем, имеющаяся зависимость от иностранных систем спутниковой связи в Арктике в современных условиях усиливает риски в сфере обеспечения радионавигационной безопасности", - добавил помощник президента.
В связи с этим важно, используя новейшие научные разработки, скоординировать работы по развитию систем связи, навигации и позиционирования судов, а также обеспечить покрытие устойчивой связью полярных территорий и акваторий, добавил он.
"Не меньшее значение имеет повышение доступности и оперативности предоставления информации о гидрометеорологической и ледовой обстановке", - сказал Патрушев.
Помимо этого, требуется развивать и создавать инфраструктуру, которая должна обеспечить оперативное выполнение аварийных, поисково-спасательных работ, а также оказание медицинской помощи, обеспечить высокую готовность аварийно-спасательных сил и средств к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, добавил помощник президента РФ.
"Учитывая непростые условия судоходства в высоких широтах, необходимо комплексно подходить к развитию арктических портов Трансарктического транспортного коридора, выработав для них единые стандарты", - резюмировал Патрушев.