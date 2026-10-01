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Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске

Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске - 01.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил награды Морколлегии ряду лучших работников расположенного в Балтийске... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:34+0300

2026-10-01T17:34+0300

2026-10-01T17:34+0300

промышленность

россия

николай патрушев

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил награды Морколлегии ряду лучших работников расположенного в Балтийске стратегически важного отечественного предприятия АО "33 судоремонтный завод". Торжественная церемония прошла в рамках Первого Международного форума портовых городов. Патрушев поблагодарил награжденных за трудовые достижения, направленные на укрепление обороноспособности и сохранение за Россией статуса великой морской державы. "Уже 80 лет ваше предприятие обеспечивает готовность кораблей к решению боевых задач во всех районах Мирового океана", - сказал Патрушев в ходе церемонии. Помощник главы государства добавил, что заводом накоплен уникальный опыт ремонта гражданских судов различных классов и назначений. АО "33 судоремонтный завод" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, включен в перечень стратегических предприятий и организаций РФ. Как отмечается на сайте предприятия, завод способен выполнять весь спектр судоремонтных работ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, николай патрушев