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Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске
Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске - 01.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил награды Морколлегии ряду лучших работников расположенного в Балтийске... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:34+0300
2026-10-01T17:34+0300
промышленность
россия
николай патрушев
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил награды Морколлегии ряду лучших работников расположенного в Балтийске стратегически важного отечественного предприятия АО "33 судоремонтный завод". Торжественная церемония прошла в рамках Первого Международного форума портовых городов. Патрушев поблагодарил награжденных за трудовые достижения, направленные на укрепление обороноспособности и сохранение за Россией статуса великой морской державы. "Уже 80 лет ваше предприятие обеспечивает готовность кораблей к решению боевых задач во всех районах Мирового океана", - сказал Патрушев в ходе церемонии. Помощник главы государства добавил, что заводом накоплен уникальный опыт ремонта гражданских судов различных классов и назначений. АО "33 судоремонтный завод" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, включен в перечень стратегических предприятий и организаций РФ. Как отмечается на сайте предприятия, завод способен выполнять весь спектр судоремонтных работ.
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40
промышленность, россия, николай патрушев
Промышленность, РОССИЯ, Николай Патрушев
17:34 01.10.2026
 
Патрушев наградил лучших работников судоремонтного завода в Балтийске

Патрушев наградил лучших работников "33 судоремонтного завода" в Балтийске

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил награды Морколлегии ряду лучших работников расположенного в Балтийске стратегически важного отечественного предприятия АО "33 судоремонтный завод".
Торжественная церемония прошла в рамках Первого Международного форума портовых городов. Патрушев поблагодарил награжденных за трудовые достижения, направленные на укрепление обороноспособности и сохранение за Россией статуса великой морской державы.
"Уже 80 лет ваше предприятие обеспечивает готовность кораблей к решению боевых задач во всех районах Мирового океана", - сказал Патрушев в ходе церемонии.
Помощник главы государства добавил, что заводом накоплен уникальный опыт ремонта гражданских судов различных классов и назначений.
АО "33 судоремонтный завод" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, включен в перечень стратегических предприятий и организаций РФ. Как отмечается на сайте предприятия, завод способен выполнять весь спектр судоремонтных работ.
 
ПромышленностьРОССИЯНиколай Патрушев
 
 
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