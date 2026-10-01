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Перечень "товаров Союзного государства" может вырасти на три-четыре позиции

Перечень "товаров Союзного государства" может вырасти на три-четыре позиции - 01.10.2026, ПРАЙМ

Перечень "товаров Союзного государства" может вырасти на три-четыре позиции

Перечень "товаров Союзного государства" в скором времени может вырасти на три-четыре позиции, соответствующие предложения будут сформированы в конце 2026 года,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:07+0300

2026-10-01T20:07+0300

2026-10-01T20:12+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Перечень "товаров Союзного государства" в скором времени может вырасти на три-четыре позиции, соответствующие предложения будут сформированы в конце 2026 года, сообщил министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь. "Сегодня статус "товар Союзного государства" получили 15 товаров - продукция БелАЗ и МАЗ. Наши регуляторы - два министерства промышленности - рассматривают вопрос о расширении перечня товаров… Будет проверяться их (кандидатов на получение статуса - ред.) соответствие критериям "товара Союзного государства", - сказал Чеботарь журналистам в четверг в Минске после заседания Совета министров Союзного государства. Министр отметил, что "предложения до конца года коллеги внесут". "Я думаю, на три-четыре позиции перечень будет расширен", - добавил Чеботарь. Он также рассказал, что основной темой прошедшего в четверг в Минске заседания Совета министров Союзного государства стало рассмотрение основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и на очередной трехлетний период. "Констатировали выполнение большинства мероприятий (на текущий трехлетний период - ред.), которые подписали главы государств еще в 2024 году. Напомню, определено 120 таких мероприятий. Выполнено 80%. До конца года ожидаем, что мероприятия будут в большей части выполнены", - сказал министр.

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россия, минск, белоруссия, совет министров, белаз