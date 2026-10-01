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Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 2,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 2,4%
Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 2,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 2,4%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за январь-сентябрь 2026 года увеличились на 2,4% по сравнению с... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:31+0300
2026-10-01T17:31+0300
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за январь-сентябрь 2026 года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 156,7 миллиона человек, сообщает ОЖД. "По оперативной информации за январь-сентябрь 2026 года, со станций Октябрьской железной дороги отправились 156,7 миллиона пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. В том числе 139,4 миллиона пассажиров было отправлено в пригородном сообщении (+2,8% к январю-сентябрю 2025 года), 17,3 миллиона пассажиров — в дальнем следовании (минус 0,6%). В сентябре 2026 года со станций Октябрьской железной дороге отправились 17,9 миллиона пассажиров, что на 4,2% больше, чем в сентябре 2025 года.
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96
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192
40
192
40
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192
40
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40
бизнес
Бизнес
17:31 01.10.2026
 
Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 2,4%

ОЖД: перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 2,4%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за январь-сентябрь 2026 года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 156,7 миллиона человек, сообщает ОЖД.
"По оперативной информации за январь-сентябрь 2026 года, со станций Октябрьской железной дороги отправились 156,7 миллиона пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В том числе 139,4 миллиона пассажиров было отправлено в пригородном сообщении (+2,8% к январю-сентябрю 2025 года), 17,3 миллиона пассажиров — в дальнем следовании (минус 0,6%).
В сентябре 2026 года со станций Октябрьской железной дороге отправились 17,9 миллиона пассажиров, что на 4,2% больше, чем в сентябре 2025 года.
 
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