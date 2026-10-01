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Россия будет преследовать тех, кто попытается изъять активы, заявил Песков

Россия будет преследовать тех, кто попытается изъять активы, заявил Песков - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет преследовать тех, кто попытается изъять активы, заявил Песков

Брюссель прекрасно понимает неизбежность юридического преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы, Москва будет... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:50+0300

2026-10-01T16:50+0300

2026-10-01T16:51+0300

россия

мировая экономика

брюссель

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запад

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Брюссель прекрасно понимает неизбежность юридического преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы, Москва будет преследовать их до конца, задействуя все юридические средства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Собственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца", - сказал Песков "Известиям", комментируя возобновившиеся в Европе дискуссии насчет изъятия российских активов.

брюссель

европа

запад

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россия, мировая экономика, брюссель, европа, запад, дмитрий песков