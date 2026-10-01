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Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков
Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков - 01.10.2026, ПРАЙМ
Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков
Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:31+0300
2026-10-01T17:31+0300
2026-10-01T17:31+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировом рынке. Да, мы сейчас имеем проблемы с вывозом этого зерна в связи с тем, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима. Но по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки", - сказал Песков журналистам.
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Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков
Песков: Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Киева