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Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков

Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков - 01.10.2026, ПРАЙМ

Черное море малопригодно для безопасного судоходства, заявил Песков

Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:31+0300

2026-10-01T17:31+0300

2026-10-01T17:31+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировом рынке. Да, мы сейчас имеем проблемы с вывозом этого зерна в связи с тем, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима. Но по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки", - сказал Песков журналистам.

киев

черное море

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россия, газ, киев, черное море, дмитрий песков, владимир путин