https://1prime.ru/20261001/peskov-873866282.html

Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж

Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж - 01.10.2026, ПРАЙМ

Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж

Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза российского зерна за рубеж, Москва выполнит все экспортные обязательства, заявил пресс-секретарь... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:33+0300

2026-10-01T17:33+0300

2026-10-01T17:33+0300

россия

сельское хозяйство

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза российского зерна за рубеж, Москва выполнит все экспортные обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По поручению президента правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки, такое поручение президентом было дано, и мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна", - заявил Песков журналистам.

москва

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2026

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россия, сельское хозяйство, москва, дмитрий песков