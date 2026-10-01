https://1prime.ru/20261001/peskov-873866282.html
Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж
Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж - 01.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж
Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза российского зерна за рубеж, Москва выполнит все экспортные обязательства, заявил пресс-секретарь... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:33+0300
2026-10-01T17:33+0300
2026-10-01T17:33+0300
россия
сельское хозяйство
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза российского зерна за рубеж, Москва выполнит все экспортные обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По поручению президента правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки, такое поручение президентом было дано, и мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна", - заявил Песков журналистам.
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россия, сельское хозяйство, москва, дмитрий песков
РОССИЯ, Сельское хозяйство, МОСКВА, Дмитрий Песков
Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж
Песков: Кабмин работает над обеспечением альтернативных путей вывоза зерна за рубеж