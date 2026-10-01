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Песков прокомментировал высылку российских дипломатов из Венгрии

Песков прокомментировал высылку российских дипломатов из Венгрии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Песков прокомментировал высылку российских дипломатов из Венгрии

Москва надеется, что в Будапеште возобладает логика о необходимости продолжения экономического взаимодействия России и Венгрии, сообщил пресс-секретарь... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:47+0300

2026-10-01T17:47+0300

2026-10-01T17:47+0300

россия

мировая экономика

венгрия

москва

будапешт

дмитрий песков

виктор орбан

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Москва надеется, что в Будапеште возобладает логика о необходимости продолжения экономического взаимодействия России и Венгрии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистами Песков не исключил, что недавние действия Венгрии по высылке российских дипломатов повлияют на отношения между странами, в частности - в области экономики. Также он отметил, что позиция нынешнего венгерского руководства по взаимодействию с Россией отличается от той, что была при Викторе Орбане. "Но все-таки они (Венгрия - ред.) как-то были осторожны с какими-то поспешными шагами в области экономического взаимодействия. Но логика диктует все-таки необходимость продолжения этого взаимодействия. И мы надеемся, что эта логика возобладает", - сказал Песков.

венгрия

москва

будапешт

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россия, мировая экономика, венгрия, москва, будапешт, дмитрий песков, виктор орбан