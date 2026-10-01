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Россия и Конго подписали план развития экономического сотрудничества

Россия и Конго подписали план развития экономического сотрудничества - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Конго подписали план развития экономического сотрудничества

Россия и Республика Конго впервые подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества - на 2026-2028 годы, сообщило Минэнерго РФ. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:04+0300

2026-10-01T14:04+0300

2026-10-01T14:47+0300

россия

мировая экономика

павел сорокин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Республика Конго впервые подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества - на 2026-2028 годы, сообщило Минэнерго РФ.Накануне состоялось восьмое заседание межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. В мероприятии приняли участие первый замминистра энергетики России Павел Сорокин и министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Дени-Кристель Сассу-Нгессо."В рамках мероприятия подписан комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на период 2026-2028 годов", - говорится в сообщении.По словам Сорокина, между государствами впервые в истории подписан комплексный документ, который включает в себя перспективные проекты и поэтапный план их реализации.Как уточняется, в ходе заседания стороны обсудили ключевые направления российско-конголезского взаимодействия в развитии энергетической инфраструктуры, геологоразведочных работ и цифровизации. Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия, спорта, науки, образования и культуры.В рамках встречи был отмечен регулярный характер российско-конголезского диалога, а Сорокин выразил надежду на продолжение плодотворного взаимодействия между странами, добавили в российском министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, павел сорокин