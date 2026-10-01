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На вокзале Москва-Сити открыли платформу международного сообщения

На вокзале Москва-Сити открыли платформу международного сообщения - 01.10.2026, ПРАЙМ

На вокзале Москва-Сити открыли платформу международного сообщения

Мэр столицы Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова открыли... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:33+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва-Минск на московском городском вокзале Москва-Сити. В ходе церемонии открытия новой станции международных поездов Собянин наградил Белозерова почетным званием столицы "Почетный транспортник города Москвы". "Москва-Сити - крупнейший вокзал и крупнейший транспортный узел нашей страны. Я думаю и в Европе таких транспортных узлов практически нет, здесь проходят три линии метрополитена, два железнодорожных пути, московских центральных диаметров и московское центральное кольцо… Сегодня хорошее событие: здесь начинают останавливаться поезда "Москва-Минск" и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал. Этот проект будет хорошим знаком нашей дружбы с городом-побратимом Минском", - сказал мэр. Собянин поблагодарил Белозерова за активную работу по созданию этого уникального проекта и серии других проектов, которые были совместно реализованы. "Сегодня, в день кампании "Российские железные дороги", вот этот прекрасный подарок жителям и гостям Москвы, вместе с Москвой, сегодня открывается новая платформа, новый городской вокзал приобретает практически завершенный вид. Сегодня открывается северный вестибюль", - отметил Белозеров. Он напомнил, что в апреле был открыт южный вестибюль и за этот промежуток времени более 630 тысяч человек смогли воспользоваться услугами городского вокзала. По его словам, на этой станции будет останавливаться "Ласточка", скоростной поезд "Москва-Минск" и скоростной поезд "Москва-Смоленск". "В прошлом году с Белоруссией были перевезены более трех миллионов человек, 786 тысяч воспользовались услугами "Ласточки". В этом году за 9 месяцев уже перевезено 600 тысяч человек, это прирост более 10%", - добавил он. Белозеров отметил, что благодаря появлению новой платформы граждане смогут экономить до 30 минут. "Сергей Семенович, вообще хочется ответить вам, в ипостаси москвички и поблагодарить, потому что в первую очередь, честно говоря, это важно нам, гражданам России, москвичам", - сказала Захарова. Она напомнила, что в течение этого месяца исполнится 155 лет с момента, когда первый поезд из Минска прибыл в Москву. "Представляете, вот никто, я думаю, не подгадывал, но так судьбою сложилось. Правда, тот поезд прибыл на вокзал, который тогда назывался "Брестский", потом "Смоленский", "Александровский", и теперь мы его знаем как "Белорусский". Теперь поезд прибывает в самое сердце Москвы, это экономия времени, но это, я думаю, что и начало новой традиции", - уточнила официальный представитель МИД РФ. Как говорится в материалах мэрии, теперь, с учетом всей логистики, поездка на поезде из центра Москвы в центр Минска оказывается сопоставимой по времени с перелетом на самолете. На данный момент по маршрутам организовано регулярное движение 6 пар поездов "Ласточка" в сутки. Ожидается, что с учетом развития прилегающей территории в 2030 году число пассажиров транспортного хаба "Москва-Сити и Деловой центр" увеличится более чем на 30% – с более 130 тысяч до 175 тысяч человек в сутки.

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