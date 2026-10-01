https://1prime.ru/20261001/platformy-873686873.html

За пределами Вселенной цифровой платформы

За пределами Вселенной цифровой платформы - 01.10.2026, ПРАЙМ

За пределами Вселенной цифровой платформы

Платформенная экономика изменила нашу жизнь до неузнаваемости – человек смотрит в экран телефона и перед ним появляется практически из ниоткуда бесконечная... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:00+0300

2026-10-01T10:00+0300

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маркетплейсы

технологии

wildberries

россия

мнения аналитиков

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Платформенная экономика изменила нашу жизнь до неузнаваемости – человек смотрит в экран телефона и перед ним появляется практически из ниоткуда бесконечная витрина товаров. Дотянуться до них он может одним касанием, а совершить покупку в три клика. Пункты выдачи возникают там, где еще вчера не было иногда даже дороги, и становятся центром притяжения, вокруг которых теперь кипит жизнь. Все необходимое в современном мире помещается в одном приложении. Супераппы, алгоритмы, нейросети, автоматизация — кажется, что экономика окончательно переехала в цифру.Но это только одна ее сторона. Потому что по другую сторону экрана существует вполне материальный мир. Складские комплексы, сортировочные центры, автоматизированные сортеры, роботы, дороги, грузовики, оборудование, сотни тысяч сотрудников и исполнителей. И за каждой красивой кнопкой "Заказать" стоит очень много мезонинов, маршрутов и физических процессов.Так, например, у Wildberries за уже привычной и полюбившейся потребителю бесконечной витриной — скрыты миллионы квадратных метров складской инфраструктуры, распределенной по стране и за ее пределами. В обычной жизни мы почти не думаем о том, где физически находится вещь, которую заказали вечером и получили на следующий день. Она просто оказывается в пункте выдачи. Наверное, в этом и состоит главный парадокс платформенной экономики – чем совершеннее становится цифровая оболочка, тем менее заметной делается физическая инфраструктура, на которой все это держится.А потом реальность напоминает о себе. Террористические атаки на гражданскую инфраструктуру затронули и складские объекты маркетплейса. И именно в этой ситуации особенно стало понятно, что разговор идет не только о поврежденных зданиях и товаре.За фасадом склада маркетплейса стоит огромное количество чужих бизнесов. Продавец, который произвел или закупил товар, привез на склад и рассчитывал на продажи. Небольшое региональное производство или ИП, для которого торговля на Wildberries – это единственный источник дохода в семье, может этот удар и не пережить.Есть еще один слой, который легко не заметить за кликом кнопки. Пункт выдачи заказов — это тоже чей-то бизнес. Если заказов становится меньше, меньше становится не только выручка платформы или продавца. Это напрямую отражается на человеке, который каждый день открывает дверь своего ПВЗ, принимает коробки с товарами и выдает их покупателям.В регионах эта связь особенно заметна. За каждым предпринимателем там часто стоит не абстрактный "сегмент МСП", а конкретная семья, дети, ипотека, а также сотрудники производств, которым нужно платить зарплату. Поэтому устойчивость платформы в такой ситуации касается практического вопроса, а сколько предпринимателей вообще смогут продолжить работать, сколько налогов поступит в бюджет и скольким семьям не придется в экстренном порядке искать новый источник дохода. И здесь, пожалуй, особенно хорошо видно, зачем вообще экономике нужна развитая инфраструктура – она дает возможность их переживать.Wildberries в ситуации такого кризиса не ограничился только собственными мерами поддержки продавцов с тремя траншами добровольных выплат и большим количеством иных инструментов. Благодаря активной работе компании с регуляторами удалось добиться беспрецедентного по масштабу сочетания налоговых инструментов в качестве поддержки для бизнеса — отсрочки на год с последующей рассрочкой еще на год. В данном случае такие меры стали частью системной поддержки предпринимателей, которым нужно было просто получить время, чтобы восстановить оборот и продолжить работу.При этом важна другая вещь: устойчивость платформенной экономики — это не только способность помочь бизнесу после удара. Не менее важно заранее перестраивать саму модель так, чтобы она становилась устойчивее. Маркетплейсы стали развивать инструменты для привлекательности FBS – модели, когда товар хранится у самого продавца – для широкого круга продавцов, чтобы как можно больше партнеров смогли не прекращать свою деятельность. Традиционно эта модель пользовалась спросом для специфических категорий товаров, где хранение на складе маркетплейса было более сложной схемой. Но оказалось, что выбор здесь не обязательно должен быть бинарным.Wildberries развивает абсолютно новые логистические форматы, которых пару месяцев назад еще не было вообще – партнерские фулфилмент-центры и пункты приема товаров. ПФЦ и ППТ позволяют фактически по-новому распределять товарные потоки и сокращать зависимость от отдельных крупных складских узлов. То есть вместо отказа от определенного типа инфраструктуры в связи с временными рисками появляется возможность сделать ее более гибкой, распределенной и что немаловажно безопасной. И в этом, кажется, есть важный урок не только для маркетплейсов.Устойчивость современной экономики вообще все меньше похожа на крепость с толстыми стенами. Это определенно точно модель и система, умеющая быстро пересобираться и менять конфигурацию. Где-то увеличить роль FBS, где-то перенести товарный поток и перестроить маршрут, где-то задействовать другой логистический узел. Но самое главное, что она никогда не оставляет своих партнеров один на один с проблемами.Автор: Ораз Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ

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Ораз Дурдыев https://cdnn.1prime.ru/img/83741/55/837415592_0:0:5123:5124_100x100_80_0_0_a9c6a731d8476c6cc2583ddd690d792b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ораз Дурдыев https://cdnn.1prime.ru/img/83741/55/837415592_0:0:5123:5124_100x100_80_0_0_a9c6a731d8476c6cc2583ddd690d792b.jpg

маркетплейсы, технологии, wildberries, россия, мнения аналитиков