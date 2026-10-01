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На подходы к Азово-Черноморскому бассейну выделят 29,5 миллиарда рублей

На подходы к Азово-Черноморскому бассейну выделят 29,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На подходы к Азово-Черноморскому бассейну выделят 29,5 миллиарда рублей

Бюджет РФ на 2027-2029 годы предполагает выделение 29,5 миллиарда рублей на развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T12:59+0300

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бизнес

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бюджет РФ на 2027-2029 годы предполагает выделение 29,5 миллиарда рублей на развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Создание объектов железнодорожной инфраструктуры, направленных на развитие инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна", - говорится записке и далее приводится разбивка финансирования по годам. В частности, в 2027 году закладывается 19 миллиардов рублей, в 2028 году – 2,9 миллиарда рублей, в 2029 году – 7,6 миллиарда рублей. На создание объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла в 2027 году планируется выделить 11 миллиардов рублей.

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