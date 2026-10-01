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"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб

"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб

"Полюс" зафиксировал объем размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном - в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:00+0300

2026-10-01T17:00+0300

2026-10-01T17:00+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Полюс" зафиксировал объем размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном - в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир цены размещения составляет 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Компания в четверг собирала заявки на дополнительный выпуск семилетних биржевых облигаций серии ПБО-12 с ежемесячными купонами и офертой через четыре года. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред 120 базисных пунктов. Первоначально объем доразмещения планировался не менее 15 миллиардов рублей. Текущий объем выпуска составляет 125 миллиардов рублей. Техническая часть допразмещения предварительно назначена на 7 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, банк россии