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"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб
"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб
"Полюс" зафиксировал объем размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном - в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:00+0300
2026-10-01T17:00+0300
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россия
банк россии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Полюс" зафиксировал объем размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном - в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир цены размещения составляет 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Компания в четверг собирала заявки на дополнительный выпуск семилетних биржевых облигаций серии ПБО-12 с ежемесячными купонами и офертой через четыре года. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред 120 базисных пунктов. Первоначально объем доразмещения планировался не менее 15 миллиардов рублей. Текущий объем выпуска составляет 125 миллиардов рублей. Техническая часть допразмещения предварительно назначена на 7 октября.
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рынок, россия, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Банк России
17:00 01.10.2026
 
"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд руб

"Полюс" зафиксировал объем допразмещения биржевых облигаций на 20 млрд рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Полюс" зафиксировал объем размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном - в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир цены размещения составляет 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Компания в четверг собирала заявки на дополнительный выпуск семилетних биржевых облигаций серии ПБО-12 с ежемесячными купонами и офертой через четыре года. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред 120 базисных пунктов.
Первоначально объем доразмещения планировался не менее 15 миллиардов рублей. Текущий объем выпуска составляет 125 миллиардов рублей.
Техническая часть допразмещения предварительно назначена на 7 октября.
 
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