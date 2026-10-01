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Пошлины на алкоголь из недружественных стран вырастут до пяти евро за литр

Пошлины на алкоголь из недружественных стран вырастут до пяти евро за литр - 01.10.2026, ПРАЙМ

Пошлины на алкоголь из недружественных стран вырастут до пяти евро за литр

Пошлины на алкоголь из недружественных стран с 2027 года вырастут до 5 евро за литр, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:59+0300

2026-10-01T15:59+0300

2026-10-01T15:59+0300

бизнес

госдума

минфин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пошлины на алкоголь из недружественных стран с 2027 года вырастут до 5 евро за литр, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027-2029 годы. Документ внесен в Госдуму правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Среди планируемых мер в документе упоминается "повышение пошлин на импорт крепкого алкоголя, пива и пивных напитков из недружественных стран до 5 евро". Сейчас крепкий импортный алкоголь облагается ввозной пошлиной в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр, пиво — 1,5 евро за литр. Согласно оценкам Минфина, представленным в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, эта мера принесет казне дополнительные доходы на 10 миллиардов рублей в год.

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бизнес, госдума, минфин