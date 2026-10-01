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ЕС назвал Туркмении условия для роста инвестиций

ЕС назвал Туркмении условия для роста инвестиций - 01.10.2026, ПРАЙМ

ЕС назвал Туркмении условия для роста инвестиций

Для увеличения европейских инвестиций в Туркмению стране необходимы членство в ВТО, безвизовый режим для граждан ЕС, цифровая связанность и предсказуемые... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:46+0300

2026-10-01T19:46+0300

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АШХАБАД, 1 окт - ПРАЙМ. Для увеличения европейских инвестиций в Туркмению стране необходимы членство в ВТО, безвизовый режим для граждан ЕС, цифровая связанность и предсказуемые правила конвертации валюты, заявил посол Европейского союза в Ашхабаде Люк Девинь. "Как ЕС может увеличить инвестиции? Нужно повышать привлекательность страны, и здесь очень важна помощь правительства Туркменистана. Хочу назвать четыре фактора, которые мы считаем ключевыми для успеха", - сказал он на инвестиционном форуме TIF-2026 в Ашхабаде. Первый фактор, по его словам, - членство во Всемирной торговой организации. "Нет другого клуба, который объединял бы все торгующие страны, а их более 150… членство в ВТО для нас - обязательное условие дальнейшего развития двусторонних соглашений", - отметил дипломат. Второе условие - безвизовый режим для граждан ЕС. "Мы знаем, что бизнесменам иногда нужно быстро перемещаться, и надеемся, что однажды появится безвизовый режим для ЕС, как это уже есть для четырех других стран Центральной Азии", - добавил посол. По его словам, третий фактор - цифровая связанность. "Она необходима для ведения бизнеса в современном мире, и важно иметь эффективную систему", - пояснил он. Четвертый - валютный обмен. "Нужны предсказуемые правила конвертируемости и доступа к твердой валюте", - заключил Девинь. Он также сообщил, что сегодня Евросоюз является четвертым по величине торгово-инвестиционным партнером республики. Товарооборот составляет 1,4 миллиарда евро в год. ЕС поставляет в Туркмению преимущественно машины и оборудование, а импортирует топливо и продукцию горнодобывающей отрасли. "Но мы можем и должны делать больше", - подчеркнул дипломат. Девинь назвал преимуществами Туркмении расположение на кратчайшем участке Транскаспийского транспортного маршрута и значительные энергетические запасы. "У Туркменистана есть и огромный потенциал "зеленой" энергетики - солнечной и ветровой, и важно превратить возможности в реальность", - сказал он. Инвестиционный форум Туркмении (TIF-2026) проходит 1-2 октября в Ашхабаде. В нем участвуют более 750 делегатов из 50 государств. Организаторы форума - министерство финансов и экономики Туркмении, МИД республики и компания "Туркмен Конгресс".

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мировая экономика, туркмения, ашхабад, ес, вто, мид