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Первые поступления от налога на сверхдоходы для ГМК ожидаются в апреле

Первые поступления от налога на сверхдоходы для ГМК ожидаются в апреле - 01.10.2026, ПРАЙМ

Первые поступления от налога на сверхдоходы для ГМК ожидаются в апреле

Первые поступления в бюджет РФ от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний в размере 20-30% ожидаются в апреле 2027 года, следует из проекта... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:47+0300

2026-10-01T01:47+0300

2026-10-01T01:47+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первые поступления в бюджет РФ от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний в размере 20-30% ожидаются в апреле 2027 года, следует из проекта федерального закона "О налоге на сверхдоходы". Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему. На минувшей неделе Минфин сообщал, что проект бюджета РФ на предстоящие три года предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%. "Налогоплательщиками налога на сверхдоходы признаются организации, являющиеся пользователями недр… Налоговая ставка по налогу на сверхдоходы устанавливается в размере 30%… в размере 20% по налоговой базе, определяемой для золота", - сказано в проекте. Первые платежи в бюджет предполагаются в апреле 2027 года. Поступления в 2028-2029 годах ожидаются в том же месяце. Под действие меры подпадают отдельные виды руд черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, горно-химическое неметаллическое сырье, горно-химическое сырье, содержащее металлы, а также полупродукты, содержащие драгоценные металлы. Согласно пояснительной записке к документу, налог будет взиматься только при росте мировых цен более чем на 10% к уровню 2025 года. При этом для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год индексируется с применением коэффициентов 1,1 и 1,21 соответственно. Сумма налога не может превышать разницу между расчетной выручкой, умноженной на коэффициент 0,15, и НДПИ. Предусмотрен особый порядок уплаты налога в 2027-2028 годах. "В случае, если сумма исчисленного налога, подлежащая уплате налогоплательщиком в 2027 году по всем полезным ископаемым в совокупности, не превышает 4% совокупной расчетной выручки от реализации таких полезных ископаемых, сумма налога в пределах указанной величины подлежит уплате не позднее 28 апреля 2027 года, а сумма превышения - не позднее 28 апреля 2029 года", - уточняется в записке. При этом в 2028 году применяется аналогичный порядок, однако значение равно 5% совокупной расчетной выручки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, промышленность, госдума, минфин, гмк