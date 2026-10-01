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Поступления от техсбора в 2027-2029 годах составят 36,4 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Поступления от техсбора в 2027-2029 годах составят 36,4 миллиарда рублей
Поступления от техсбора в 2027-2029 годах составят 36,4 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Поступления от техсбора в 2027-2029 годах составят 36,4 миллиарда рублей
Поступления в бюджет России от технологического сбора в 2027-2029 годах планируются в объеме 36,444 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T11:42+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет России от технологического сбора в 2027-2029 годах планируются в объеме 36,444 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. Технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета. Поступления от технологического сбора в текущем году, по оценкам, уже составят 1,64 миллиарда рублей. В 2027 году объем поступлений ожидается на уровне 11,673 миллиарда рублей, а в 2028 и 2029 годах - по 12,385 миллиарда рублей. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
11:42 01.10.2026
 
Поступления от техсбора в 2027-2029 годах составят 36,4 миллиарда рублей

Поступления от технологического сбора в 2027-2029 годах составят 36,444 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет России от технологического сбора в 2027-2029 годах планируются в объеме 36,444 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.
Технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета.
Поступления от технологического сбора в текущем году, по оценкам, уже составят 1,64 миллиарда рублей. В 2027 году объем поступлений ожидается на уровне 11,673 миллиарда рублей, а в 2028 и 2029 годах - по 12,385 миллиарда рублей.
Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
 
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