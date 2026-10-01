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Поступления в госбюджет от акциза на жидкую сталь в 2027 году вырастут

Поступления в госбюджет от акциза на жидкую сталь в 2027 году вырастут - 01.10.2026, ПРАЙМ

Поступления в госбюджет от акциза на жидкую сталь в 2027 году вырастут

Поступления в госбюджет от акциза на жидкую сталь в 2027 году вырастут до 63,552 миллиарда рублей, однако в 2028-2029 годах ожидается их некоторое снижение,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

финансы

минфин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в госбюджет от акциза на жидкую сталь в 2027 году вырастут до 63,552 миллиарда рублей, однако в 2028-2029 годах ожидается их некоторое снижение, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы. Согласно представленной таблице, платежи по акцизу в текущем году составят 42,997 миллиарда рублей, а в 2027 году достигнут 63,552 миллиарда. Однако уже в 2028 году показатель составит 60,938 миллиарда рублей. А в 2029 году поступления от акциза на жидкую сталь сократятся до 59,936 миллиарда. Акциз на жидкую сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. При этом Минфин выступает против корректировки цены отсечения и формулы расчета акциза на сталь для вертикально интегрированных металлургических компаний, так как доходы от него уже заложены в бюджет на трехлетку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, минфин