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Бюджет ждёт более 1,5 триллионов рублей от утильсбора в 2027 году

Бюджет ждёт более 1,5 триллионов рублей от утильсбора в 2027 году - 01.10.2026, ПРАЙМ

Бюджет ждёт более 1,5 триллионов рублей от утильсбора в 2027 году

Поступления в бюджет России от утилизационного сбора на транспортные средства ожидаются в 2027 году на уровне 1,78 триллиона рублей, включая почти 580,5... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T12:54+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет России от утилизационного сбора на транспортные средства ожидаются в 2027 году на уровне 1,78 триллиона рублей, включая почти 580,5 миллиарда рублей от импорта, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. В 2028 году поступления от утильсбора запланированы в объеме 2,12 триллиона рублей, а в 2029 году – 2,6 триллиона рублей. Так, поступления по утильсбору от импорта в 2028 году ожидаются в 623,88 миллиарда рублей, в 2029 году - 680,19 миллиарда рублей. Поступления по утильсбору на произведенные транспортные средства запланированы в 2027 году в объеме 1,2 триллиона рублей , в 2028 году - 1,495 триллиона рублей, в 2029 году - 1,927 триллиона рублей. В текущем году поступления от утильсбора составят 1,476 триллиона рублей, включая 547,18 миллиарда рублей от импорта и 929,24 миллиарда рублей на произведенные транспортные средства. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

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