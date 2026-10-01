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Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза
Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза - 01.10.2026, ПРАЙМ
Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза
Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза: с 0,6 килограмма в 1950 году до 2,7 килограмма в 2025 году, рассказал член правления... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:16+0300
2026-10-01T09:16+0300
россия
промышленность
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза: с 0,6 килограмма в 1950 году до 2,7 килограмма в 2025 году, рассказал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), кандидат экономических наук Герман Зверев. При чем, по данным статистики, в пиковый 2023 год, когда вылов лососей был одним из рекордных, этот показатель составлял 4,8 килограмма. А резкий рост потребления начался примерно в начале нулевых. "Сухая непричесанная статистика показывает, как обстояли дела с потреблением тихоокеанских лососей в СССР. Прямо скажем, весьма скромное потребление со второй половины 50-х годов и до начала 90-х годов, взрывное почти четырехкратное увеличение потребления с начала нулевых за счет импорта норвежской семги", - пишет Зверев в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в РФ.
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40
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россия, промышленность
РОССИЯ, Промышленность
09:16 01.10.2026
 
Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза

Эксперт Зверев: потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза: с 0,6 килограмма в 1950 году до 2,7 килограмма в 2025 году, рассказал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), кандидат экономических наук Герман Зверев.
При чем, по данным статистики, в пиковый 2023 год, когда вылов лососей был одним из рекордных, этот показатель составлял 4,8 килограмма. А резкий рост потребления начался примерно в начале нулевых.
"Сухая непричесанная статистика показывает, как обстояли дела с потреблением тихоокеанских лососей в СССР. Прямо скажем, весьма скромное потребление со второй половины 50-х годов и до начала 90-х годов, взрывное почти четырехкратное увеличение потребления с начала нулевых за счет импорта норвежской семги", - пишет Зверев в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в РФ.
 
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