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Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза

Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза - 01.10.2026, ПРАЙМ

Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза

Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза: с 0,6 килограмма в 1950 году до 2,7 килограмма в 2025 году, рассказал член правления... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:16+0300

2026-10-01T09:16+0300

2026-10-01T09:16+0300

россия

промышленность

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза: с 0,6 килограмма в 1950 году до 2,7 килограмма в 2025 году, рассказал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), кандидат экономических наук Герман Зверев. При чем, по данным статистики, в пиковый 2023 год, когда вылов лососей был одним из рекордных, этот показатель составлял 4,8 килограмма. А резкий рост потребления начался примерно в начале нулевых. "Сухая непричесанная статистика показывает, как обстояли дела с потреблением тихоокеанских лососей в СССР. Прямо скажем, весьма скромное потребление со второй половины 50-х годов и до начала 90-х годов, взрывное почти четырехкратное увеличение потребления с начала нулевых за счет импорта норвежской семги", - пишет Зверев в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность